TOP 50 de vedete care au înfierbântat rețelele! Mădălina Ghenea, Bianca Drăgușanu și Antonia au transformat selfie-ul în artă

Atunci când vine vorba despre poze, ședințe foto ori selfie-uri, divele noastre sunt experte în toată regula! Nu ratează nicio ocazie să imortalizeze orice moment, care poate pentru unii poate părea banal, însă pentru ele reprezintă o oportunitate perfectă de a mai adăuga niște amintiri (la zecile de mii pe care, probabil, le au deja în telefon). Acestea fiind spuse, CANCAN.RO vă propune astăzi un top de senzație, așa cum v-am obișnuit până acum, cu vedetele noastre în acțiune! Flash, camera, action! Varianta selfie! V-am pus la dispoziție și o GALERIE FOTO pe care nu trebuie să o ratați!

O divă adevărată știe cu exactitate care este unghiul perfect, lumina care o avantajează, poziția corpului, astfel încât selfie-ul să iasă perfect! Bine, cine nu își face minim 20 de poze, din care să aleagă una bună, la urma urmei? Când le privești, de la depărtate, vedetele noastre, suuuper concentrate, par că depun un efort considerabil pentru a obține un selfie ca la carte.

Unde mai pui că și pozițiile în care stau par destul de inconfortabile. Însă arta cere sacrificii, iar ele știu asta. Astăzi avem 50 de doamne și domnișoare care „s-au tras în poză” așa cum au știut ele mai bine.

Bianca Drăgușanu, Mădălina Ghenea și Antonia, selfie-urile la control!

Ce-i drept, avem de unde alege astăzi! De la regina neîncoronată a selfie-urilor, Bianca Drăgușanu, care își face poze oriunde, oricum, dar de fiecare dată din unghiul perfect, până la Antonia, care a imortalizat momentele de distracție de la mare alături de colega ei de breaslă, Nicole Cherry. Însă cel mai interesant selfie de astăzi este, fără îndoială, cel al Mădălinei Ghenea. Asta deoarece, deși nimeni nu îi poate contesta frumusețea, subiectul principal al fotografiei a fost actorul Jude Law.

În afară de divele menționate mai sus, avem o întreagă listă de vedete, care au fost prinse în timp ce „alergau” după selfie-ul cu care să impresioneze tot internetul! Iar aici le enumerăm și pe: Alina Ceușan, Daniela Crudu, Adelina Pestrițu, Anna Lesko, Loredana Chivu, Carmen Grebenișan, Ramona Olaru, Raluka, Alexandra Stan, Simona Halep, Ilinca Vandici, Sore, Giulia Anghelescu, Daiana Anghel, Xonia, Andreea Esca, Loredana Groza, Claudia Pătrășcanu, Tania Budi, iar lista nu se oprește aici! Pe toate cele 50 de „experte în arta selfie-ului” le puteți admira în galeria foto pe care am pregătit-o cu atenție.

