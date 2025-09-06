Top 25 vedete care și-au etalat costumele de baie, dar cățeii lor au făcut senzaţie! Delia, Bianca Drăgușanu sau Lora, eclipsate de patrupezi la malul mării

Deși toamna începe timid să-și intre în drepturi, temperaturile din termometre sunt ridicate la cote maxime, din nou, de vedetele noastre, care au făcut ravagii la malul mării. Costumele de baie provocatoare au fost nelipsite, însă parcă toată atenția a fost furată de simpaticii companioni pufoși, care le-au însoțit pe divele noastre la plajă. Așa cum v-am obișnuit, CANCAN.RO vă răsfață la sfârșit de săptămână cu un TOP de senzație. Nu uitați să răsfoiți GALERIA FOTO, care este de-a dreptul adorabilă!

Soare torid, nisip fierbinte și costume de baie care lasă puțin loc imaginației, cam acestea ar fi ingredientele unei escapade de succes, ba pe litoral, ba la piscină. Dacă mai adăugăm și elementul drăgălaș în această ecuație, succesul este garantat. Sunt vedetele noastre sexy, nimic de obiectat, doar că de data aceasta, strălucirea le-a cam fost furată de adevăratele staruri, și anume simpaticii patrupezi care le-au însoțit pe divele noastre la o sesiune de bronz și bălăceală.

Divele au făcut și de data aceasta ce știu ele mai bine, atunci când își fac apariția în public, să întoarcă toate privirile, iar cățeii lor nici că s-au lăsat mai prejos! Iată care sunt cele 25 de vedete din topul de astăzi care au făcut echipe adorabile cu cățeii lor!

Bianca Drăgușanu, Delia și Lora, distracție maximă alături de patrupezii lor

Ședințele de bronz au cam fost întrerupte de giumbușlucurile cățeilor, însă stăpânele lor nu s-au supărat. Nici nu aveau cum, deoarece distracția a fost în toi! Unele și-au făcut poze alături de simpaticii companioni, altele s-au jucat cu micuții pufoși în apă. Cert este că s-au distrat și au făcut senzație cu toții, de la cățeluși mini, care abia se zăreau printre șezlonguri, la patrupede ceva mai impunătoare, fiecare a făcut spectacol! Ne-am obișnuit deja cu prezențele incendiare ale frumuseților din showbiz, mai ales atunci când merg la plajă și își etalează trupurile bronzate, lucrate la sală și date bine cu ulei.

De data aceasta, au cam fost eclipsate de cățeii lor, iar printre celebritățile care se bat pentru locul 1 în topul de astăzi se numără: Bianca Drăgușanu, Alina Eremia, Delia, Adelina Pestrițu, Lora, Celia, Crina Abrudan, Laura Cosoi, Andreea Popescu, Lavinia Pîrva, Giulia Anghelescu, Tania Budi, Vica Blochina, Ana Maria Prodan și multe altele. Cine este câștigătoarea care a cucerit inimile tuturor alături de patrupedul său? Vedeți în GALERIA FOTO.

