Greta Thunberg, arestată în Londra! Mesajul de pe pancarta ei i-a făcut pe oamenii legii să o rețină

De: roxana tudorescu 23/12/2025 | 16:16
Greta Thunberg a fost arestată. Sursă: profimedia

Greta Thunberg a fost arestată în timpul unei demonstrații desfășurate în centrul Londrei. Celebra activistă a organizat un protest în fața sediului companiei vizate de activiști pentru legăturile sale comerciale cu industria de apărare israeliană, Aspen Insurance. Toate detaliile în articol.

Greta Thunberg, o tânără în vârstă de 22 de ani, a devenit cunoscută în lume datorită spiritului ei civic și luptător, fiind în stare să lupte pentru orice credință pe care o are și să se impună.

Greta Thunberg a fost arestată în timpul unui protest

Oamenii legii au intervenit, după ce doi protestatari au folosit vopsea roșie pentru a vandaliza fațada clădirii. În imaginile devenite virale, Greta Thunberg ținea o pancartă cu un mesaj de susținere pentru membrii grupului Palestine Action, aflați în detenție.

„Susțin prizonierii din Acțiunea Palestiniană. Mă opun genocidului”, este mesajul scris pe pancarta Gretei Thunberg.

Grupul „Prisoners for Palestine” susține că Apen Insurance a fost aleasă drept țintă din cauza că oferă servicii companiei Elbit Systems – cel mai mare producător de armament din Israel.

Nu este prima dată când Elbit System a fost vizată de acțiuni de protest în Marea Britanie. Anul trecut, activiștii au pătruns într-o fabrică de lângă Bristol și într-o bază a Forțelor Aeriene Regale din Oxfordshire.

Mai mulți membri ai grupului Palestine Action au fost arestați în urma acestor incidente și se află în prezent în închisori britanice pentru acuzații de distrugere și pătrundere ilegală.

Aceștia fac greva foamei. Șase dintre deținuții asociați cu Palestine Action cer ridicarea interdicției impuse grupului, eliminarea restricțiilor de comunicare și închiderea companiei Elbit System.

Nu este prima dată când Greta ajunge pe mâinile polițiștilor. Tânăra suedeză a trecut prin multe astfel de situații în timpul protestelor ei.

