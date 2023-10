Greta Thunberg, arestată la Londra. Activista suedeză are acum 20 de ani și a fost luată de Poliție direct de la protest

Greta Thunberg are, din nou, probleme cu legea! Militanta ecologistă a fost luată pe sus de către polițiștii englezi, în urma unui gest controversat pe care l-a făcut în timpul unui protest legat de o conferință privind petrolul și gazele naturale în centrul Londrei. Activista suedeză a fost urcată în duba autorităților, sub privirile multora. Aceasta a zâmbit ironic în momentul în care autoritățile britanice au reținut-o, spun martorii.

Greta Thunberg a luat parte la un protest organizat în prima zi a unui eveniment care reuneşte înalţi responsabili din industria petrolului şi a gazelor naturale, la Londra. Activista suedeză, în vârstă de 20 de ani, a fost arestată de poliția metropolitană pentru că „a refuzat să se dea la o parte” atunci când polițiștii au rugat-o. Pentru că n-a vrut să renunțe la protest, militanta a fost reținută chiar sub privirile martorilor. Au circulat imagini pe rețelele de socializare, când polițiștii au putut fi văzuți conducând-o pe tânără spre dubă. În tot acest timp, și altor protestatari li s-a spus să se dea la o parte. Poliția din Londra a transmis public că a arestat 21 de protestatari, în urma acestei manifestații.

„În spatele acestor uşi închise (…) politicienii fără coloană vertebrală fac înţelegeri şi compromisuri cu lobbyiştii din industria distructivă a combustibililor fosili”, a transmis militanta suedeză în cadrul unei conferinţe de presă, notează Agerpres.

