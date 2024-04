Cosmina Adam este însărcinată pentru prima oară! Fosta asistentă de la Acces Direct tocmai a făcut anunțul: „Mulțumim, Doamne!”

După doar câteva luni de la nuntă, Cosmina Adam a anunțat că urmează să devină mămică pentru prima dată. Fosta asistentă de la Acces Direct și cântăreață de muzică folclorică a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă.

După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, viața Cosmine Adam s-a schimbat la 180 de grade. În toamna anului trecut s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Claudiu Matei, eveniment la care au luat parte nume importante din showbiz-ul românesc, printre care și Mirela Vaida, fosta sa colegă de platou. Atât cununia civilă, cât și cea religioasă s-au desfășura într-un cadru de poveste, iar petrecerea a fost de-a dreptul memorabilă. Aproximativ 600 de invitați le-au fost aproape în cea mai importantă zi din viața lor.

Pe lângă nunta spectaculoasă care a avut loc în luna noiembrie, anul trecut, Cosmina Adam și soțul ei au mai avut parte de încă un carusel de emoții. La doar câteva zile de la uniune, cei doi soți au aflat că vor deveni părinți pentru prima dată. În tot acest timp, artista a reușit fie discretă și să-și ascundă sarcina.

Cosmina Adam, fosta asistentă de la Acces Direct, urmează să devină mamă pentru prima dată

La 7 luni distanță, de când a aflat că este însărcinată, Cosmina Adam s-a decis să împărtășească vestea cu fanii săi de pe o rețea de socializare. Artista a publicat primele imagini cu burtica de graviduță, dar și un mesaj emoționant prin care își exteriorizează bucuria și recunoștința pentru minunea din viața ei.

”În noiembrie am aflat această veste minunată ce nu se compară cu nimic mai frumos pe lumea asta. Dragă noiembrie, clar ești luna noastră, te vom ține minte toată viața: zilele noastre de naștere, nunta noastră și vestea ca vom fi părinți Nu putem descrie în cuvinte ce an frumos am avut noi și prin câte stări frumoase am trecut și trecem în continuare! Mulțumim, Doamne, că ne-ai dat atâta bucurie! Minunea noastră, te așteptăm din primele clipe în care mami și tati s-au cunoscut. Ești cel mai frumos dar ce poate exista pe pământ și abia așteptăm să te mirosim, să te ținem în brațe și să ne iubiiiiiim mult!”, a scris Cosmina Adam, pe Instagram.