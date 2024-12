Damian Drăghici, despre minunile de pe Muntele Athos: „Când merg pe munte, parcă cineva îmi oprește creierul”

Damian Drăghici este invitatul special în cea mai nouă ediție a podcastului Altceva cu Adrian Artene. Artistul și-a deschis sufletul într-un interviu emoționant și a vorbit despre minunile pe care le-a trăit pe muntele Athos. Despre legătura puternică dintre minte și inimă, om și credință, practicarea recunoștinței și minunile din viața sa.

Damian Drăghici, poate unul dintre cei mai profunzi artiști români contemporani, este invitatul special în studioul podcastului Altceva cu Adrian Artene. Artistul își deschide sufletul așa cum nu a mai făcut-o până acum și le-a împărtășit privitorilor învățămintele culese de la oameni evoluați, din locuri cu har. Vezi și Puterea infinită a recunoștinței, prin ochii lui Damian Drăghici: „Am un lucru care mi se întâmplă, simt asta în corp”

Damian Drăghici a vorbit despre prima sa experiență trăită pe muntele Athos – în 2014, atunci când a devenit unul dintre oamenii care au deschis această potecă spre locul sfânt. De atunci, artistul merge pe muntele Athos de două ori pe an și de fiecare dată cum totul în jur se oprește, mintea amuțește, iar sufletul preia controlul.

„Eu am mers prima oară pe Muntele Athos în 2014 și am început să mă duc de două ori pe an. Am fost ultima oară în decembrie. Duhovnicul este Kiril. Ce pot să spun că înaintea unor schimbări majore din 2018, în viața mea, ăștia 4 ani, simțeam că de fiecare dată când mă duc la Athos, în momentul când treci cu feribotul și intri pe munte, într-un mod foarte „state”, parcă cineva îți oprește mașina de aici.

Se oprește creierul și ești în suflet. Ești non-stop rugăciune. Sunt slujbele de la 4 dimineața. Te trezești dimineața, te speli pe apă, mănânci la 8-9 dimineața, faci o rugăciune, este acest ritual care se întâmplă și nu mai ești deloc în minte. Este o liniște și este doar în suflet. Asta văd eu ce se întâmplă acolo”, a dezvăluit Damian Drăghici.