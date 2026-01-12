Acasă » Știri » Misteriosul Banksy revine! O nouă operă de artă a apărut din senin pe zidurile Londrei!

Misteriosul Banksy revine! O nouă operă de artă a apărut din senin pe zidurile Londrei!

De: Diana Cernea 12/01/2026 | 07:50
Misteriosul Banksy revine! O nouă operă de artă a apărut din senin pe zidurile Londrei!
Un nou mural apărut pe neașteptate în vestul Londrei a fost confirmat de Banksy pe Instagram, stârnind valuri de entuziasm și controverse. Artistul anonim pare hotărât să transforme din nou orașul în galerie de artă, lansând încă un „capitol” din ceea ce mulți fani cred deja că ar putea deveni o nouă serie tematică.

Copii care privesc spre stele

Lucrarea, descoperită în Bayswater, pe peretele unei clădiri de pe Queen’s Mews, îi înfățișează pe doi copii cu căciuli groase, privind în sus, ca și cum urmăresc o stea rătăcită deasupra Londrei, relatează The Telegraph. În stilul său caracteristic, Banksy folosește inocența copiilor pentru a crea o imagine emoționantă, care contrastează cu peisajul urban cenușiu. Muralul a atras imediat trecători curioși, turiști și influenceri care au umplut rețelele de socializare cu selfie-uri și filmulețe, deși nimeni nu putea spune încă dacă este cu adevărat opera artistului.

Confirmarea a venit rapid, prin două fotografii urcate pe Instagram. Într-una dintre imagini, în fundal se vede o macara, iar lumina roșie din vârful acesteia pare transformată, prin perspectiva atent aleasă, în „steaua” către care arată cu degetul unul dintre cei doi copii. O iluzie simplă, dar spectaculoasă — exact genul de scenografie urbană care l-a consacrat pe Banksy.

Misterul nu se oprește însă aici. Cu doar câteva zile înainte, un mural aproape identic apăruse în zona Centre Point, în centrul Londrei. Artistul nu a comentat în niciun fel existența celor două lucrări gemene, iar comunitatea de fani deja speculează despre un posibil mesaj ascuns, poate chiar începutul unei povești vizuale desfășurate în mai multe puncte ale orașului.

Când arta urbană devine subiect de scandal

Deși unele dintre creațiile lui Banksy se vând cu milioane la licitații, nu toate lucrările au parte de aceeași soartă. Un graffiti recent realizat pe o clădire a Curții Regale de Justiție — interpretat ca o critică la adresa arestărilor făcute după declararea grupării Palestine Action drept organizație teroristă — a fost șters fără ezitare. Oficialii au justificat intervenția prin necesitatea de a proteja un monument istoric, însă decizia a stârnit reacții aprinse în rândul admiratorilor artistului.

Între timp, muralul din Bayswater pare să fie în siguranță – cel puțin pentru moment. Lucrarea a devenit deja un magnet pentru curioși și iubitori de artă stradală. Ca de fiecare dată când Banksy „dă o lovitură”, orașul se transformă într-o vânătoare de indicii, iar Londra devine scena unui spectacol tăcut, dar extrem de viu. Misterul, ca de obicei, rămâne ingredientul principal.

