Prețuri carburanți azi, 7 martie 2026. Cât costă un litru de benzină

07/03/2026 | 06:45
Prețuri carburanți azi, 7 martie 2026. Cât costă un litru de benzină
Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar șoferii resimt tot mai puternic scumpirile de la pompă. Motorina a ajuns în unele orașe aproape de pragul de 8,6 lei pe litru, în timp ce benzina depășește 8 lei. Diferențele între orașe sunt mici, însă costul unui plin pentru o mașină obișnuită trece deja de 400 de lei.

Prețurile carburanților azi în România

În prezent, cele mai mici prețuri la nivel național pornesc de la aproximativ 8,07 lei pe litru pentru benzină și 8,19 lei pe litru pentru motorină. În cazul GPL-ului, prețurile rămân mult mai mici, situându-se în general între 3,84 și 3,99 lei pe litru.

Diferențele dintre benzinării pot fi de câțiva bani pe litru, în funcție de rețeaua de stații, de locație și de eventualele promoții. Cu toate acestea, tendința generală este una de creștere, iar pragul de 8 lei pe litru pentru carburanții clasici este deja depășit în multe zone din țară.

Prețurile în București

În Capitală, cele mai mici prețuri găsite în benzinării sunt în jur de 8,16 lei pe litru pentru benzină și 8,54 lei pe litru pentru motorină. GPL-ul rămâne semnificativ mai ieftin, cu un preț minim de aproximativ 3,84 lei pe litru.

Chiar dacă diferențele între stații sunt relativ mici, în unele benzinării prețurile pot fi mai mari cu 10-20 de bani pe litru.

Situația în marile orașe din România

În marile orașe ale țării, prețurile sunt foarte apropiate de cele din București.

La Cluj-Napoca, benzina pornește de la aproximativ 8,19 lei pe litru, iar motorina poate ajunge la aproximativ 8,58 lei pe litru. GPL-ul se situează în jurul valorii de 3,94 lei pe litru.

În Timișoara, benzina se vinde de la aproximativ 8,17 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 8,57 lei pe litru, iar GPL-ul se menține în jur de 3,84 lei pe litru.

La Iași, benzina poate fi găsită la aproximativ 8,18 lei pe litru, iar motorina ajunge chiar la 8,59 lei pe litru, unul dintre cele mai mari prețuri din țară. GPL-ul este aproximativ 3,99 lei pe litru.

În Constanța, benzina ajunge la aproximativ 8,19 lei pe litru, motorina la aproximativ 8,52 lei pe litru, iar GPL-ul este în jur de 3,97 lei pe litru.

Tendința prețurilor

Piața carburanților rămâne extrem de sensibilă la evoluțiile internaționale, în special la cotațiile petrolului și la tensiunile geopolitice. În ultimele zile au fost înregistrate mai multe scumpiri succesive de câțiva bani pe litru.

Analiștii spun că orice schimbare majoră pe piața petrolului se reflectă rapid și în prețurile din benzinării, iar România nu face excepție.

Cât costă un plin în România

Pentru un rezervor obișnuit de 50 de litri, costul unui plin a devenit considerabil.

Un plin de benzină ajunge la aproximativ 405 – 410 lei.

În cazul motorinei, costul poate ajunge la aproximativ 425 – 430 lei, în funcție de stația de alimentare.

Pentru mașinile care folosesc GPL, costul este mult mai mic, un rezervor de 50 de litri ajungând la aproximativ 190 – 200 de lei.

Prețurile carburanților din România rămân ridicate, iar motorina se apropie în unele zone de pragul de 8,6 lei pe litru. Pentru șoferi, acest lucru înseamnă costuri tot mai mari la fiecare alimentare, mai ales pentru cei care folosesc zilnic mașina. Evoluția din perioada următoare va depinde în mare măsură de piața petrolului și de situația economică internațională, ceea ce înseamnă că prețurile de la pompă pot continua să fluctueze.

×