Singura meserie pentru care femeile primesc salarii mai mari decât bărbații, în România

De: Denisa Crăciun 06/03/2026 | 08:46
În România, multe meserii oferă bărbaților salarii mai mari decât femeilor. Cu toate acestea, există un domeniu în care femeile sunt mai bine plătite. Procentul este mai mare cu 16%. 

Femeile câștigă în general mai puțin decât bărbații. Totuși, există o meserie care oferă o sumă mai mare, chiar și cu 16% mai mult persoanelor de sex feminin. Acest fapt se datorează studiilor mai avansate.

În cadrul acestei meserii, numărul de locuri pe care le ocupă bărbații sunt foarte multe, însă doamnele care intră în acest domeniu ajung direct pe poziții de înaltă calificare. Din acest motiv suma pe care o primesc ele este semnificativ mai mare.

Care este meseria unde femeile câștigă mai bine decât bărbații

Companiile de energie și resurse naturale se bazează foarte mult pe studiile tehnice de nișă. Cele care au în general cunoștințe în acest domeniu sunt femeile. Având această pregătire, ele capătă titlul de expert. Acest lucru le propulsează spre o funcție mai înaltă față de colegii lor bărbați, iar din acest motiv primesc un salariu mai mare. Industria extractivă de petrol, gaze, minerit, este considerată un domeniu dur și potrivit pentru persoanele de sex masculin. Cu toate acestea, statisticile arată că femeile care lucrează aici câștigă cu 16% mai mult față de bărbați. Jobul lor se bazează pe roluri de inginer de zăcământ, geolog, specialist în protecția mediului sau inginer chimist. Aceste posturi necesită muncă de analiză, proiectare și monitorizare tehnică.

De ce câștigă mai mult femeile în meseria de inginer în industria extractivă

Angajatorii din acest domeniu fac o selecție riguroasă. Mai ales când vine vorba de analiză. Salariații bărbați din acest domeniu sunt majoritari. Aceștia pot fi calificați sau necalificați. Ei primesc în general salarii mici sau medii, în funcție de cunoștințele pe care le au. Femeile care intră în acest domeniu, în schimb, o fac aproape exclusiv pe funcții care necesită un nivel ridicat de calificare. Numărul celor care sunt bine pregătiți pe această nișă este mic, iar din acest motiv salariile în lei sunt printre cele mai mari. Pe lângă asta, ele beneficiază și de sporuri de condiții grele sau izolare, la fel ca bărbații, dar titlul de expert le oferă șansa la un câștig mai mare.

