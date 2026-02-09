Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu care e la mare căutare în 2026, în România

O meserie la care oamenii au renunțat încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu este din ce în ce mai căutată. Românii au nevoie de acești meșteri, mai ales în lunile reci, dar nu îi găsesc. Toate detaliile în articol.

Ne aflăm în plină iarnă, iar oamenii dau drumul la căldură în case și folosesc încălzire pe lemne. Ei bine, astfel apare și nevoia de meseriași care să se ocupe de aceste lucruri, iar românii nu dau de ei.

Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu

Lista de meserii care au fost uitate în timp sau au devenit din ce în ce mai greu de găsit este una lungă. Evoluția tehnologiei din zilele noastre a dus la dispariția multora dintre ele.

Printre acestea se numără și meseria de coșar sau hornar, un specialist tehnic esențial pentru siguranța locuinței. În anul 2026, această meserie a redevenit căutată din mai multe motive practice și legislative, printre care criza energetică și întoarcerea la combustibil solid, dar și creșterea prețurilor la gaze și electricitate a determinat mulți români să revină la încălzirea cu lemne sau pelete care au nevoie de întreținere constantă.

De asemenea, normele de prevenire a incendiilor au devenit mult mai stricte. Pentru a obține asigurarea locuinței sau pentru a evita amenzi uriașe, proprietarii sunt obligați să prezinte o dovadă de curățare a coșului emisă de un profesionist autorizat.

Extrem de populară pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, această meserie este pe cale de dispariție în zilele noastre. Foarte greu de găsit, coșarii nu fac față comenzilor pe care le au în perioada în care frigul se instalează.

Coșarul de astăzi folosește camere video cu infraroșu pentru inspecția canalelor de evacuare și aspiratoare industriale, transformând o muncă rudimentară într-una de precizie.

