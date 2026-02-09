Acasă » Știri » Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu care e la mare căutare în 2026, în România

Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu care e la mare căutare în 2026, în România

De: Denisa Iordache 09/02/2026 | 17:09
Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu care e la mare căutare în 2026, în România
Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu

 O meserie la care oamenii au renunțat încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu este din ce în ce mai căutată. Românii au nevoie de acești meșteri, mai ales în lunile reci, dar nu îi găsesc. Toate detaliile în articol. 

Ne aflăm în plină iarnă, iar oamenii dau drumul la căldură în case și folosesc încălzire pe lemne. Ei bine, astfel apare și nevoia de meseriași care să se ocupe de aceste lucruri, iar românii nu dau de ei. 

Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu

Lista de meserii care au fost uitate în timp sau au devenit din ce în ce mai greu de găsit este una lungă. Evoluția tehnologiei din zilele noastre a dus la dispariția multora dintre ele.

Printre acestea se numără și meseria de coșar sau hornar, un specialist tehnic esențial pentru siguranța locuinței. În anul 2026, această meserie a redevenit căutată din mai multe motive practice și legislative, printre care criza energetică și întoarcerea la combustibil solid, dar și creșterea prețurilor la gaze și electricitate a determinat mulți români să revină la încălzirea cu lemne sau pelete care au nevoie de întreținere constantă.

Meseria de coșar
Meseria de coșar

De asemenea, normele de prevenire a incendiilor au devenit mult mai stricte. Pentru a obține asigurarea locuinței sau pentru a evita amenzi uriașe, proprietarii sunt obligați să prezinte o dovadă de curățare a coșului emisă de un profesionist autorizat.  

Extrem de populară pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, această meserie este pe cale de dispariție în zilele noastre. Foarte greu de găsit, coșarii nu fac față comenzilor pe care le au în perioada în care frigul se instalează. 

Coșarul de astăzi folosește camere video cu infraroșu pentru inspecția canalelor de evacuare și aspiratoare industriale, transformând o muncă rudimentară într-una de precizie.   

VEZI ȘI: 

3.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la bloc și „uită” să comunice acest lucru administratorului sau președintelui asociației 

Ce salariu are Doru ca mecanic de locomotivă CFR? Tânărul și-a publicat fluturașul: „Se poate și în România” 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Știri
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame
Știri
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Gandul.ro
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea...
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul...
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Gandul.ro
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre aceste două fete. Geniile izbutesc sub 1 minut
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre aceste două fete. Geniile izbutesc sub 1 minut
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame
Ramona a fost adoptată în Italia când avea 4 ani. Acum își caută familia din Călărași
Ramona a fost adoptată în Italia când avea 4 ani. Acum își caută familia din Călărași
Un bărbat din Vâlcea, amendat cu 13.000 de lei din cauza unui video postat pe TikTok. Motivul amenzii ...
Un bărbat din Vâlcea, amendat cu 13.000 de lei din cauza unui video postat pe TikTok. Motivul amenzii usturătoare
Statul român vrea să lanseze brandul de apă minerală „Dacia”. Un litru ar costa 1,5 lei
Statul român vrea să lanseze brandul de apă minerală „Dacia”. Un litru ar costa 1,5 lei
Vezi toate știrile
×