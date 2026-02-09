Acasă » Știri » Ramona a fost adoptată în Italia când avea 4 ani. Acum își caută familia din Călărași

De: Anca Chihaie 09/02/2026 | 17:11
O femeie născută în Călărași, care a fost adoptată în Italia în copilărie, încearcă să își identifice familia biologică și a lansat un apel public în acest sens. Născută pe 23 aprilie 1986 la Spitalul Județean din Călărași, femeia, al cărei nume la naștere a fost Ramona, nu deține decât informații limitate despre mama sa și despre circumstanțele în care a fost dată spre adopție.

Potrivit datelor cunoscute, după naștere, Ramona a fost dusă inițial la Leagănul de copii din Călărași, instituție care se ocupa cu îngrijirea copiilor abandonați sau ai căror părinți nu puteau să îi crească. Ulterior, ea a fost transferată la centrul de plasament din localitatea Ciocănești, unde a rămas până la momentul adopției internaționale. În decembrie 1990, la vârsta de aproape patru ani, a fost adoptată de o familie din Italia, care i-a oferit un nou cămin.

Cazul Ramonei se înscrie într-un context mai larg al copiilor români adoptați în străinătate după Revoluția din 1989, perioadă în care mulți copii din orfelinatele și centrele de plasament din România au ajuns în familii din Europa de Vest și Statele Unite. În acele vremuri, sistemul de protecție a copilului din România era suprasolicitat, iar documentația și evidențele privind copiii aflați în îngrijire instituționalizată nu erau întotdeauna complete sau ușor accesibile.

Astăzi, după mai bine de trei decenii, Ramona dorește să reconstituie legăturile cu familia biologică. Singurele informații pe care le deține sunt numele mamei sale – Zamfir Valentina – și datele legate de spitalul unde s-a născut. Nu există informații despre tată, iar adresa sau domiciliul mamei biologice în perioada respectivă nu sunt cunoscute. Femeia încearcă să afle dacă mai are frați sau surori și speră să stabilească contactul cu aceștia.

În lipsa datelor concrete, apelul către public se concentrează pe mobilizarea comunității. Persoanele care locuiesc în Călărași sau care au cunoștințe despre familia Zamfir din perioada anilor ’80 sunt invitate să transmită orice informație relevantă, cu scopul de a ajuta la reconstituirea istoriei personale a femeii. De asemenea, apelul vizează și utilizarea platformelor online și a rețelelor de socializare pentru a crește vizibilitatea cazului, în speranța că informații valoroase pot apărea chiar și după trecerea a peste 30 de ani.

