Acasă » Știri » Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame

Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame

De: roxana tudorescu 09/02/2026 | 17:44
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026

Scumpirile nu mai iau deja prin surprindere pe nimeni, dar continuă să deranjeze pe toată lumea. Prețurile alimentelor de la raft au explodat, iar printre acestea se numără până și urzicile, un aliment ce cândva era considerat accesibil pentru oricine. Acum nu mai este deloc așa! 

Cumpărătorii sunt din ce în ce mai revoltați de faptul că o masă care ar fi trebuit să fie accesibilă pentru orice buzunar a ajuns să devină un lux pentru unii. Astfel, majoritatea preferă să achiziționeze cantități mult mai mici de urzici, de 100-200 de grame, pentru a se descurca cu banii. 

Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026

În 2026, un kilogram de urzici costă în jur de 10 lei, iar pentru a reuși să le integreze într-un preparat și să cumpere toate ingredientele necesare, precum borș, suc de roșii și verdeață, românii ajung să cheltuie aproximativ 50 de lei. 

Comercianții pun aceste prețuri ridicate pe seama muncii atente care este depusă pentru culegerea și curățarea urzicilor. 

Românii cumpără 100-200 de grame
Românii cumpără 100-200 de grame

Vedetele, la fel de afectate de scumpirile de la raft

Scumpirile sunt multe și nu doar oamenii de rând sunt revoltați de ele. Alina Pușcaș se numără printre cei care a abordat acest subiect sensibil al zilelor noastre în mediul online. În urmă cu o lună, vedeta se afla la cumpărături și nu a putut să nu observe cât a ajuns să coste o caserolă cu miez de nucă. Nici mai mult nici mai puțin de 80 de lei! Dacă până și vedetele se plâng, ce să mai spunem de oamenii de rând care sunt nevoiți să suporte aceste scumpiri? 

„Am ajuns la magazin. Măi, 80 de lei miezul de nucă? În halul ăsta de scump a ajuns miezul de nucă?“, a fost reacția Alinei Pușcaș. 

VEZI ȘI: 

Suma cu care se vinde o casă complet utilată și mobilată în Ungaria. Este aproape de granița cu România 

Prețurile la benzină, sub lupă: unde găsești cel mai ieftin carburant în România azi, 9 februarie 2026 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Știri
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Ramona a fost adoptată în Italia când avea 4 ani. Acum își caută familia din Călărași
Știri
Ramona a fost adoptată în Italia când avea 4 ani. Acum își caută familia din Călărași
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Gandul.ro
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea...
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul...
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Gandul.ro
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre aceste două fete. Geniile izbutesc sub 1 minut
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre aceste două fete. Geniile izbutesc sub 1 minut
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Ramona a fost adoptată în Italia când avea 4 ani. Acum își caută familia din Călărași
Ramona a fost adoptată în Italia când avea 4 ani. Acum își caută familia din Călărași
Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu care e la mare căutare în 2026, în România
Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu care e la mare căutare în 2026, în România
Un bărbat din Vâlcea, amendat cu 13.000 de lei din cauza unui video postat pe TikTok. Motivul amenzii ...
Un bărbat din Vâlcea, amendat cu 13.000 de lei din cauza unui video postat pe TikTok. Motivul amenzii usturătoare
Statul român vrea să lanseze brandul de apă minerală „Dacia”. Un litru ar costa 1,5 lei
Statul român vrea să lanseze brandul de apă minerală „Dacia”. Un litru ar costa 1,5 lei
Vezi toate știrile
×