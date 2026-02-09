Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame

Scumpirile nu mai iau deja prin surprindere pe nimeni, dar continuă să deranjeze pe toată lumea. Prețurile alimentelor de la raft au explodat, iar printre acestea se numără până și urzicile, un aliment ce cândva era considerat accesibil pentru oricine. Acum nu mai este deloc așa!

Cumpărătorii sunt din ce în ce mai revoltați de faptul că o masă care ar fi trebuit să fie accesibilă pentru orice buzunar a ajuns să devină un lux pentru unii. Astfel, majoritatea preferă să achiziționeze cantități mult mai mici de urzici, de 100-200 de grame, pentru a se descurca cu banii.

Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026

În 2026, un kilogram de urzici costă în jur de 10 lei, iar pentru a reuși să le integreze într-un preparat și să cumpere toate ingredientele necesare, precum borș, suc de roșii și verdeață, românii ajung să cheltuie aproximativ 50 de lei.

Comercianții pun aceste prețuri ridicate pe seama muncii atente care este depusă pentru culegerea și curățarea urzicilor.

Vedetele, la fel de afectate de scumpirile de la raft

Scumpirile sunt multe și nu doar oamenii de rând sunt revoltați de ele. Alina Pușcaș se numără printre cei care a abordat acest subiect sensibil al zilelor noastre în mediul online. În urmă cu o lună, vedeta se afla la cumpărături și nu a putut să nu observe cât a ajuns să coste o caserolă cu miez de nucă. Nici mai mult nici mai puțin de 80 de lei! Dacă până și vedetele se plâng, ce să mai spunem de oamenii de rând care sunt nevoiți să suporte aceste scumpiri?

„Am ajuns la magazin. Măi, 80 de lei miezul de nucă? În halul ăsta de scump a ajuns miezul de nucă?“, a fost reacția Alinei Pușcaș.

VEZI ȘI:

Suma cu care se vinde o casă complet utilată și mobilată în Ungaria. Este aproape de granița cu România

Prețurile la benzină, sub lupă: unde găsești cel mai ieftin carburant în România azi, 9 februarie 2026