Cât costă o ceafă de porc cu castravete murat și chiflă la Kaufland. Cât a plătit un client în 2026

În ultimele luni, românii s-au confruntat cu numeroase scumpiri, de la alimente de bază până la produsele gata preparate, iar tot mai mulți încearcă să găsească soluții pentru a-și menține cheltuielile sub control. Creșterea prețurilor a dus la o atenție sporită asupra fiecărei cumpărături, iar mesele rapide din supermarketuri au devenit mai populare. Cât costă o porție cu ceafă de porc la Kaufland.

O persoană a arătat pe rețelele sociale că a plătit 12 lei pentru o porție de ceafă de porc cu castravete murat și chiflă, cumpărată de la Kaufland. Postarea a atras rapid atenția internauților, stârnind discuții despre cât de justificat este prețul și dacă astfel de produse mai reprezintă o opțiune convenabilă pentru românii care încearcă să își gestioneze cât mai eficient bugetul zilnic.

„Am luat chiar acum o ceafă la cuptor fierbinte de la Kaufland. 12 lei cu castravete murat și chiflă”, se arată în postarea publicată pe Facebook.

Deși pentru unii suma pare acceptabilă, mai ales în contextul scumpirilor din ultima perioadă, mulți consideră că prețul este prea mare pentru ceea ce oferă produsul. Au existat și critici legate de calitate și de impactul asupra sănătății. Unii au susținut că mâncarea nu este deloc una sănătoasă și că, cu aceiași bani, ar fi putut găti acasă un preparat mai bun și mai sigur. Alții au fost de părere că produsul nu merită prețul cerut și că este doar o soluție de moment pentru cei care nu au timp să își pregătească masa.

„Cu 12 lei am locație unde primesc și o porție de cartofi prăjiți”, „Foarte scump”, „Scump și nesănătos”, Cu banii ăștia îți făceai acasă”, „Nu este bun de nimic”, „Da, sigur, e foarte bun. Prețul la restaurante îți mai pune o mână de cartofi și îți lua 30”, se arată o parte dintre comentarii.

Cât costă o pulpă de pui la Kaufland

Într-o altă postare din mediul online, o altă persoană a atras atenția și asupra unui alt produs din zona de grill, menționând că a plătit 3,5 lei pentru o pulpă de pui scoasă de la cuptor, la care s-a adăugat încă 50 de bani pentru chiflă.

„3,5 lei o pulpă de pui scoasă de la cuptor. M-a apucat foamea și m-am oprit la grilul de la Kaufland. Plus 50 de bani chiflă. Ce părere aveți!”, a scris acesta în mediul online.

