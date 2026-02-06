Acasă » Știri » Cât costă o ceafă de porc cu castravete murat și chiflă la Kaufland. Cât a plătit un client în 2026

Cât costă o ceafă de porc cu castravete murat și chiflă la Kaufland. Cât a plătit un client în 2026

De: Andreea Stăncescu 06/02/2026 | 17:31
Cât costă o ceafă de porc cu castravete murat și chiflă la Kaufland. Cât a plătit un client în 2026
Cât costă un meniu

În ultimele luni, românii s-au confruntat cu numeroase scumpiri, de la alimente de bază până la produsele gata preparate, iar tot mai mulți încearcă să găsească soluții pentru a-și menține cheltuielile sub control. Creșterea prețurilor a dus la o atenție sporită asupra fiecărei cumpărături, iar mesele rapide din supermarketuri au devenit mai populare. Cât costă o porție cu ceafă de porc la Kaufland.

O persoană a arătat pe rețelele sociale că a plătit 12 lei pentru o porție de ceafă de porc cu castravete murat și chiflă, cumpărată de la Kaufland. Postarea a atras rapid atenția internauților, stârnind discuții despre cât de justificat este prețul și dacă astfel de produse mai reprezintă o opțiune convenabilă pentru românii care încearcă să își gestioneze cât mai eficient bugetul zilnic.

„Am luat chiar acum o ceafă la cuptor fierbinte de la Kaufland. 12 lei cu castravete murat și chiflă”, se arată în postarea publicată pe Facebook.

Deși pentru unii suma pare acceptabilă, mai ales în contextul scumpirilor din ultima perioadă, mulți consideră că prețul este prea mare pentru ceea ce oferă produsul. Au existat și critici legate de calitate și de impactul asupra sănătății. Unii au susținut că mâncarea nu este deloc una sănătoasă și că, cu aceiași bani, ar fi putut găti acasă un preparat mai bun și mai sigur. Alții au fost de părere că produsul nu merită prețul cerut și că este doar o soluție de moment pentru cei care nu au timp să își pregătească masa.

„Cu 12 lei am locație unde primesc și o porție de cartofi prăjiți”, „Foarte scump”, „Scump și nesănătos”, Cu banii ăștia îți făceai acasă”, „Nu este bun de nimic”, „Da, sigur, e foarte bun. Prețul la restaurante îți mai pune o mână de cartofi și îți lua 30”, se arată o parte dintre comentarii.

Cât costă o pulpă de pui la Kaufland

Într-o altă postare din mediul online, o altă persoană a atras atenția și asupra unui alt produs din zona de grill, menționând că a plătit 3,5 lei pentru o pulpă de pui scoasă de la cuptor, la care s-a adăugat încă 50 de bani pentru chiflă.

„3,5 lei o pulpă de pui scoasă de la cuptor. M-a apucat foamea și m-am oprit la grilul de la Kaufland. Plus 50 de bani chiflă. Ce părere aveți!”, a scris acesta în mediul online.

Ce tarif are Vlăduța Lupău. Câți bani cere să cânte la o nuntă în 2026, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mașina lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la 1.000 de euro. A folosit-o când era primar la Sibiu
Știri
Mașina lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la 1.000 de euro. A folosit-o când era primar la…
PRO TV plânge după Cătălin Măruță, deși l-au ‘evacuat’ din grilă. Cum și-au luat adio de la el în ultima zi de emisiune
Știri
PRO TV plânge după Cătălin Măruță, deși l-au ‘evacuat’ din grilă. Cum și-au luat adio de la el…
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Gandul.ro
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați mai multe luni de camarazii lor
Adevarul
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați...
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Parteneri
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul lui Inter
Click.ro
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul...
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev
Digi 24
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat...
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator....
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
go4it.ro
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Gandul.ro
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mașina lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la 1.000 de euro. A folosit-o când era primar la ...
Mașina lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la 1.000 de euro. A folosit-o când era primar la Sibiu
PRO TV plânge după Cătălin Măruță, deși l-au ‘evacuat’ din grilă. Cum și-au luat ...
PRO TV plânge după Cătălin Măruță, deși l-au ‘evacuat’ din grilă. Cum și-au luat adio de la el în ultima zi de emisiune
Dispozitivul de la LIDL care a pus în dificultate clienții. Mulți nu știu la ce folosește
Dispozitivul de la LIDL care a pus în dificultate clienții. Mulți nu știu la ce folosește
Test de inteligență | Ce animal se ascunde în această iluzie optică 3D?
Test de inteligență | Ce animal se ascunde în această iluzie optică 3D?
Cu ce probleme și-a început Ruxandra Luca anul. Vedeta de la Neatza și-a spus oful: „E o perioadă ...
Cu ce probleme și-a început Ruxandra Luca anul. Vedeta de la Neatza și-a spus oful: „E o perioadă mai complicată pentru noi”
Cătălin Măruța, în lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. A divulgat public secretul ...
Cătălin Măruța, în lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. A divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani
Vezi toate știrile
×