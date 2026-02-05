Ce tarif are Vlăduța Lupău. Câți bani cere să cânte la o nuntă în 2026, de fapt

Vlăduța Lupău s-a impus în lumea muzicală românească printr-o combinație unică de talent, carismă și energie. Prezența sa la evenimente aduce un plus de dinamism, transformând fiecare petrecere într-o experiență memorabilă. Este cunoscut faptul că artista nu face compromisuri când vine vorba de remunerația pentru prestațiile sale, evaluând corect valoarea muncii și efortului depus. Iată cât te costă dacă o vrei la nunta ta!

Pe plan personal, Vlăduța Lupău formează un cuplu apreciat alături de Adrian Rus, cei doi având împreună doi copii. Familia petrece timp de calitate împreună, combinând activitățile cotidiene cu vacanțe relaxante care permit reconectarea și refacerea legăturii între membrii familiei. Recent, cei patru au ales să se bucure de o experiență exotică în Maldive, o destinație care le-a oferit ocazia să se deconecteze complet de rutina zilnică. În această perioadă, întreaga familie a renunțat la formalități și la obiectele inutile, concentrându-se pe ceea ce contează cu adevărat: timpul petrecut împreună.

Câți bani trebuie să dai ca să o ai pe Vlăduța Lupău la nuntă

Pentru o nuntă completă, tarifele pentru o reprezentație a sa ajung între 10.000 și 15.000 de euro, sumă care reflectă nu doar notorietatea sa, ci și calitatea spectacolului oferit.

Unul dintre punctele forte ale prestației sale este pachetul complet pe care îl oferă clienților. Acesta include întreaga orchestră, un sistem de sonorizare performant și un show conceput pentru a capta atenția invitaților pe întreaga durată a evenimentului. Programul artistic este structurat astfel încât ringul de dans să fie mereu plin, cu reprize care durează între 45 și 60 de minute, împărțite strategic în trei sau patru seturi, ceea ce asigură o alternanță de energie și momente de respiro pentru invitați. Prin această abordare, fiecare moment devine special și menține atmosfera vie, fără a obosi participanții.

Vacanța în Maldive a fost planificată într-un timp foarte scurt, dar s-a dovedit a fi o alegere inspirată. Fără program strict sau itinerarii încărcate, familia a putut să se relaxeze și să se bucure de natură, de ocean și de nisipul fin. Această abordare simplă a permis copiilor să se joace liber, iar părinților să se odihnească și să se reconecteze. Mediul oferit de insule a eliminat aproape toate nevoile materiale obișnuite: nu au fost necesare ținute sofisticate, încălțăminte specială sau activități costisitoare. Chiar și mesele au fost simplificate, familia preferând să servească mâncarea direct pe plajă, în mijlocul peisajului natural impresionant.

„Am plănuit această vacanță cu 4 zile înainte și cred ca a fost cea mai bună decizie! Ne conectăm și stăm împreună fără nicio preocupare și fără nicio grija. De fapt, ba da! Să ne jucăm, să mâncăm, să dormim (cu forța!) și să repetăm din nou toate astea. Drept va zic, ca ne-a fost puțin frică, pentru că venim așa departe, doar noi 4 pentru prima dată singuri. Dar avem bagajul plin de medicamente (în caz de orice) și cam atât. Ca idee, de altfel, noua ne place însoțiți de bunici, tocmai ca să rămână mereu conectați și cu ei! (Momentan ei mai au pe cineva de crescut si vin când se poate).”, a spus vedeta.

