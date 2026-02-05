Acasă » Știri » Hidroelectrica nu mai are cea mai bună ofertă la electricitate. Cine oferă un preț mai bun

De: Simona Tudorache 05/02/2026 | 19:31
Nova Power & Gas propune, în acest moment, două oferte promoționale pentru energia electrică care sunt, pe durata lor, mai avantajoase decât oferta actuală a Hidroelectrica, una cu 0,352 lei/kWh pe 4 luni și cealaltă cu 0,43 lei/kWh pe 6 luni, până la 31 august 2016.

După aceste perioade, prețurile devin variabile și pot crește sau scădea în funcție de evoluția pieței. Atunci, consumatorii vor primi o notificare prin care care vor fi anunțați de modificarea prețului.

Piața energiei electrice din România a trecut printr-o perioadă de eliminare a plafonării prețurilor în vara anului 2025, conform deciziilor Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE). Aceasta înseamnă că prețurile sunt stabilite de furnizori și variază în funcție de condițiile de piață și de concurență.

Nova Power & Gas vrea să își ia revanșa și propune tarife promoționale foarte atractive, totul pentru a atrage clienți noi. Până acum, Hidroelectrica a avut cele mai ieftine oferte.

Nova Power & Gas este o companie care activează pe piața din România de mai mulți ani. Furnizor și producător de energie electrică și gaze naturale, parte a grupului E-INFRA, cu sediul în Cluj-Napoca, este un jucător important în piața, care investește în infrastructură, producție de energie verde (parcuri fotovoltaice) și stocare, operând cea mai mare instalație de baterii din România. Compania este activă nu doar în România, ci și în regiune, cu subsidiare în Bulgaria, Serbia, Ungaria și Republica Moldova.

În unele cazuri, oferta finală (cu taxe și tarife incluse) de la Nova Power & Gas poate duce prețul final al facturii sub pragul de 1 leu pe kWh, ceea ce reprezintă o premieră.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie, nu mai are cele mai bune oferte pe piață

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW.

Piața de energie din România a trecut printr-un proces amplu de liberalizare în ultimii ani, ceea ce înseamnă că toți consumatorii au libertatea de a alege furnizorul de energie electrică pe care îl doresc. În această piață, Hidroelectrica și alți furnizori concurenți își întâmpină clienții cu diferite oferte. Acum pare că Hodroelectrica pierde teren.

Cu toate astea, chiar dacă un furnizor oferă prețuri mai mici la energie, alte servicii, condiții contractuale sau taxe pot influența factura finală.

