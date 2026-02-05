Conflicte și agresiuni ascunse ani la rând în casa vedetei de Neatza! Relația ”perfectă” a Ruxandrei Luca ardea pe interior + A intervenit și asistența socială

Toată România vorbește despre subiectul momentului: Ruxandra Luca a fost surprinsă de paparazzi CANCAN.RO în timp ce îi dădea frâu liber pasiunii pe bancheta din spate a unei mașini, împreună cu un chirurg căsătorit și cu doi copii, ziua în amiaza mare, în parcarea unei benzinării (CLICK PENTRU POZE)! Anul trecut ea a încheiat o relație de 20 de ani, fără să dea detalii despre motivele acestei rupturi. Am aflat însă adevărul parțial, iar mărturiile ei sunt șocante!

Această aventură cu doctorul a venit la doar un an după ce vedeta a încheiat o relație de 20 de ani, din care au rezultat trei copii, fără să dea detalii publicului despre motivele despărțirii.

”Am fost și vom fi mereu o echipă în ceea ce privește creșterea copiilor. Suntem doi oameni care își arată respect reciproc. Ăsta e foarte important. Și iubire, n-ai cum să nu iubești pe cineva cu care ai trei copii”. Asta spunea Ruxandra Luca despre fostul ei partener.

Dar acum ies la iveală adevăruri șocante despre acei ani și despre viața ei din umbră. Era evident din acel moment că separarea nu a fost amiabilă, întrucât au ajuns în instanță să se războiască pe domiciliul copiilor.

Conform documentelor, neînțelegerile dintre cei doi existau de mult timp, iar Ruxandra a cerut ca cei trei copii să locuiască doar cu ea.

”În motivare, reclamanta-pârâtă (n.r. Ruxandra) a arătat că neînțelegerile dintre părți există de ani buni, atitudinea pârâtului-reclamant (n.r. fostul iubit) față de reclamanta-pârâtă fiind una lipsită de respect, de afectivitate, aceasta acceptând un astfel de comportament în speranța unei schimbări din partea pârâtului-reclamant.

În acest sens, a arătat că pârâtul-reclamant a început a exprima față de reclamanta-pârâtă și cuvinte jignitoare, devenind agresiv verbal, atitudine pe care a început să o manifeste permanent chiar și în prezența minorilor. A mai arătat faptul că pârâtul-reclamant a părăsit domiciliul conjugal în luna iunie 2024, mutându-se în apartamentul din București și nu a mai revenit până în prezent”.

Anchetă socială în casa Ruxandrei Luca. Ce au descoperit autoritățile

Așadar, potrivit spuselor ei, fostul partener se comporta urât iar situația a devenit insuportabilă, mai ales după ce el a plecat de acasă și a fost nevoită să crească copiii cu ajutorul altor persoane.

”Totodată, a precizat faptul că locuiește împreună cu cei trei copii în casa lor, fiind ajutată în creșterea și educarea minorilor de mai multe persoane, reușind a le asigura necesitățile traiului zilnic (hrană, îmbrăcăminte, etc), veniturile realizate de reclamanta-pârâtă fiind suficiente pentru asigurarea acestor nevoi”.

Ca să fie sigură că va avea câștig de cauză, Ruxandra a invocat în fața judecătorilor că are un loc de muncă stabil la Antena 1, unde prezintă o rubrică de parenting, ceea ce o face mamă aproape perfectă.

”De asemenea, prin prezența sa fizică alături de minori asigură acestora un suport moral necesar etapei de creștere, înțelegând pe deplin nevoile acestora și necesitatea unei educații normale (mai ales prin prisma meseriei sale, inclusiv faptul că prezintă și realizează o rubrică de parenting la Antena 1, iar activitatea sa din online e concentrată în mare parte pe această zonă de parenting). A mai precizat faptul că nu a interzis ca tatăl minorilor să mențină relații personale cu copii, însă conduita acestuia este una haotică, fără un program clar stabilit, creând acestora un dezechilibru emoțional”.

Ca să fie siguri că au toate datele corecte și vor lua cea mai bună decizie pentru copii în acest război, judecătorii au cerut inclusiv o anchetă socială la domiciliul vedetei.

”Totodată, instanța are în vedere și concluziile raportului de anchetă psihosocială realizat la locuința reclamantei-pârâte, din care a rezultat că aceasta are condiții bune de locuit”.

Motiv pentru care a fost admisă cererea ei, copiii au rămas lângă ea, iar tatălui i-au făcut un program de vizite, dar i-au impus și plata unei pensii alimentare.

