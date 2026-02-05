Acasă » Știri » Trei zodii care au șanse mari să câștige o sumă mare de bani în acest weekend. Norocul este de partea lor

Trei zodii care au șanse mari să câștige o sumă mare de bani în acest weekend. Norocul este de partea lor

De: Simona Tudorache 05/02/2026 | 18:45
Trei zodii care au șanse mari să câștige o sumă mare de bani în acest weekend. Norocul este de partea lor

Unele zodii se pot bucura de recompense spectaculoase în această perioadă. Deși uneori totul ține de context, nu de influența plantelor, nici acest aspect nu trebuie neglijat. Totul e să fii la locul potrivit, în momentul potrivit și să te ajute intuiția atunci când alegi să joci.

Zodiile considerate mai norocoase sunt cele guvernate de planeta Jupiter, care simbolizează creșterea, norocul. Săgetătorul și Peștii pare că au cel mai mult de câștigat, dar nici Leul și Taurul nu trebuie excluse din context. Leul riscă tot atunci când simte că poate atrage un câștig, iar Taurul știe cum să atragă stabilitatea materială.

Taur

Taurul adoră să joace la Loto, dar în această perioadă are toate șansele să câștige. Taurul este un semn de Pământ, guvernat de Venus, ceea ce înseamnă că are o intuiție care trebuie luată în seamă. Atunci când joacă aceleași numere o perioadă îndelungată, fără să le schimbe la fiecare extragere, nativul își crește șansele De multe ori, câștigul apare pentru Taur atunci când se așteaptă mai puțin. Această perioadă îi este favorabilă din multe puncte de vedere. Dacă 2025 nu a fost un an grozav pentru Taur, în 2026 totul se schimbă.

Leu

Leul are parte de mult noroc în această perioadă, de aceea ar fi indicat să își încerce șansele și la Loto. Destinul poate fi de partea lui, mai ales că traversează o perioadă benefică și la job, care vine cu mari câștiguri financiare. Nativul nu obține victoria atunci când calculează foarte mult, ci atunci când își urmează instinctul și joacă din impuls. Și Leul știe cum să o facă. Dincolo de toate astea, poate pune pe picioare și o afacere proprie.

Săgetător

Săgetătorul se poate bucura de un câștig rapid. După o perioadă în cere a simțit că mai are de așteptat până ca acele lucruri bune să i se întâmple, acum se poate spune că se pregătește să dea lovitura. Un câștig la Loto sau o promovare își poate face loc în viața lui. Totul e să nu fie reticient, să ia situațiile așa cum vin. Nimic nu e întâmplător, chiar dacă pare că vine prea ușor. Săgetătorul are posibilitatea să își schimbe viața.

Citește și: Cea mai fericită zodie în 2026. Astrele sunt de partea ei pe tot parcursul anului

Citește și: Trei zodii care vor avea parte de un miracol în februarie. Schimbările le vor transforma viața

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date sunt alese!”
Știri
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date sunt alese!”
Beatrice a dispărut în Spania după ce i-a zis iubitului că pleacă la cumpărături. Tânăra are un copil de un an și jumătate
Știri
Beatrice a dispărut în Spania după ce i-a zis iubitului că pleacă la cumpărături. Tânăra are un copil…
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA
Gandul.ro
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington....
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită...
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
Digi 24
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul...
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
Digi24
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că...
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
go4it.ro
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA
Gandul.ro
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date ...
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date sunt alese!”
Beatrice a dispărut în Spania după ce i-a zis iubitului că pleacă la cumpărături. Tânăra are ...
Beatrice a dispărut în Spania după ce i-a zis iubitului că pleacă la cumpărături. Tânăra are un copil de un an și jumătate
Hidroelectrica nu mai are cea mai bună ofertă la electricitate. Cine oferă un preț mai bun
Hidroelectrica nu mai are cea mai bună ofertă la electricitate. Cine oferă un preț mai bun
Suma cu care vinde ANAF o garsonieră de 32 mp. Licitația va avea loc pe 19 februarie
Suma cu care vinde ANAF o garsonieră de 32 mp. Licitația va avea loc pe 19 februarie
BANC | Bunicul și Titanicul
BANC | Bunicul și Titanicul
Conflicte și agresiuni ascunse ani la rând în casa vedetei de Neatza! Relația ”perfectă” a Ruxandrei ...
Conflicte și agresiuni ascunse ani la rând în casa vedetei de Neatza! Relația ”perfectă” a Ruxandrei Luca ardea pe interior + A intervenit și asistența socială
Vezi toate știrile
×