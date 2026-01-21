Acasă » Știri » Cea mai fericită zodie în 2026. Astrele sunt de partea ei pe tot parcursul anului

Cea mai fericită zodie în 2026. Astrele sunt de partea ei pe tot parcursul anului

De: Irina Vlad 21/01/2026 | 13:32
La începutul anului, Jupiter se află în Rac, înainte de a tranzita în Leu pe 30 iunie 2026, sporind norocul (pe tot parcursul anului) pentru o parte dintre cei născuți în această zodie. Este un an puternic pentru această zodie, deoarece reprezintă o perioadă de creștere continuă, din care vor învăța cum să se conecteze cu ceilalți la un nivel mai profund.

Anul acesta, Saturn intră în Berbec pe 13 februarie, în timp ce ne luăm rămas bun de la Saturn în Pești. Un alt tranzit notabil care are un impact semnificativ asupra aceste zodii, adăugând noi elemente dinamicii relațiilor lor și arătându-le cum să se conecteze cu adevărat cu lucrurile care promovează vindecarea și fericirea. Norocoșii acestui an sunt nativii născuți în zodia Vărsător.

Vărsătorii vor avea un an 2026 de glorie

Zodia Vărsător este guvernată de Saturn, ceea ce înseamnă că în 2026 norocul le va surâde celor născuți în această zodie, când planeta discinplinei va intra în Berbesc. O partea dintre Vărsători vor fi răsplătiți pentru munca lor asiduă.

Cu toate acestea, întrucât acest lucru se întâmplă în Berbec, vor primi și multe lecții karmice. Din fericire, cu eclipsele care au loc în Leu, se pot aștepta la o îmbunătățire a identității și a relațiilor lor.

O parte din acești nativi vor putea să respire ușurați, deoarece în sfârșit vor simți că preiau controlul asupra vieții lor. Odată cu trecerea Nodului Nord în Vărsător, se pot aștepta să petreacă timp în căutarea scopului în viață. Nu va fi ușor, deoarece vor fi obligați să renunțe la o parte din legăturile din trecut. Cu toate acestea, odată cu trecerea lui Jupiter în Leu, casa a șaptea a relațiilor va fi înfluențată în mod pozitiv, ceea ce va face ca viața amoroasă a Vărsătorilor să înflorească.

 

