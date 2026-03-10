Călin Donca îl pulverizează pe Dorian Popa, după prima înfățișare a procesului: ”Nu este un om care să conteze pentru cei care l-au cunoscut în realitate”

Într-o ediție incendiară Dan Capatos Show, Călin Donca a dat declarații explozive despre Dorian Popa! Donca a vorbit după ce astăzi a avut loc o înfățișare în procesul pe care îl are cu influencerul. Donca l-a acuzat pe Popa că urmărește doar trendurile, ignorând complet valorile reale, principiile familiale și responsabilitatea față de cei apropiați! Donca a lovit încă o dată și a declarat că prezența lui Dorian în online nu înseamă nimic real și că tot ce face este pentru a fi văzut relevant în ochii publicului. CANCAN.ro are toate detaliile!

Donca a spus că prezența online a lui Popa nu este un exemplu, ci o strategie de imagine. Donca a mai spus și că tinerii riscă să ia ca model valori greșite. Influencerul, spune Donca, nu respectă principiile unei familii reale, iar conduita lui nu poate fi considerată un reper pentru nimeni. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu are legătură realitatea cu ceea ce vorbește el, el este un om suficient de fals, un actor care dacă trendul arată că trebuie să faci copiii, el o să facă copii, dacă trendul arată că trebuie să te împaci, o să se împace. Deci el se uită doar să fie relevant, doar să fie văzut de oameni. Nu este un om care să conteze pentru cei care l-au cunoscut în realitate, care au trecut prin situații grele, care știu ce înseamnă familie și responsabilitate. (…) Dacă sună cineva și îi spune să se împace, dacă are nevoie, o să mă sune. El face doar lucrurile care trebuie neapărat și sunt bune la imagine, dar nu mă cunoaște suficient. Se știe că eu sunt exagerat de ambițios, nu uit și pot să treacă zile și eu tot aici să fiu, o să fiu și mai puternic și o să dovedesc că realitatea și consistența valorează mai mult decât aparențele și like-urile pe online.”

Călin Donca, atac după atac la adresa lui Dorian Popa: „Dorian nu are viață personală”

Donca ne-a mai spus că nu se compară cu Popa pe zona online, ci încearcă să arate că succesul nu trebuie obținut prin sacrificarea vieții personale. Pentru el, exemplul pe care îl dai contează mai mult decât vizibilitatea. Donca spune și că este responsabilitatea fiecărui influencer să transmită mesaje reale, care să inspire oamenii.

„Păi eu nu mă compar cu Dorian pe online. În primul rând, Dorian a renunțat la viață personală ca să fie prezent pe online. Eu mă refer la exemplul pe care îl dai tinerilor, la ambiție, familie, conduită corectă. Dorian nu este un exemplu. A stat cu o fată 12 ani, o fată de nota 10, și apoi a ales altceva, fără a înțelege impactul asupra celor implicați, fără să-și asume responsabilitatea pentru ce a construit și a pierdut, ceea ce nu este corect pentru nimeni.”

Donca a detonat bomba și a spus că societatea românească ar avea nevoie de mai mulți influenceri care să promoveze și viața de familie. El speră ca tinerii să fie inspirați să-și construiască familii fericite.

„La o vârstă de 19-20 de ani înțeleg, dar la 30 este altfel. Eu ceea ce doresc să arăt online, cât pot, este că poți fi fericit, poți avea familie cu copii, poți construi o viață echilibrată, poți să fii respectat și să ai succes real. Dacă mai mulți tineri ar vedea familii de acest gen ca a noastră, poate ar dori și ei să-și creeze o familie reală, stabilă, cu valori autentice, în care responsabilitatea și respectul contează mai mult decât like-urile și trendurile.”

