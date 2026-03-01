Acasă » Știri » Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul din Orient

De: David Ioan 01/03/2026 | 22:38
Călin Donca se află în Dubai împreună cu familia, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu.

Afaceristul a povestit că inclusiv în Emiratele Arabe Unite se resimt efectele conflictului dintre Iran, Israel și SUA, iar românii aflați acolo în vacanță trăiesc momente de neliniște.

Acesta a relatat că, în timp ce se afla în vila în care este cazat, unul dintre copiii săi l-a întrebat ce se aude afară, după o bubuitură puternică. Deși zgomotul provenea de la o explozie, Donca a ales să nu îi spună adevărul copilului.

„Tata ce se aude că bubuie afară?”, a întrebat micuțul.

„Petarde. Sărbătoresc Anul Nou Chinezesc, anul Calului. Mergi și tu puțin afară (în curtea vilei). Mergeți la piscină cu copiii”, i-a răspuns acesta.

Bubuiturile puternice sunt provocate de conflictul din Orient

Ulterior, Donca a explicat că situația este dificil de gestionat pentru părinți, mai ales când cei mici cer lămuriri.

„Acum vă întreb pe voi: cum să explicăm copiilor că afară se mai aude din când în când câte o bubuitură? Nu știm exact de unde se aude, pentru că afară nu se vede nimic. Avem și Doha lângă, dar și strâmtoarea Ormuz. Întrebarea e cum le spunem la copii că este război?”, a spus fostul concurent de la Survivor.

În Dubai se află și Bogdan de la Ploiești, aflat în vacanță alături de familie. Artistul a transmis că, deși nu a simțit direct efectele conflictului, atmosfera este tensionată, iar unele zboruri au fost anulate.

Acesta a precizat că nu știe dacă va putea reveni în țară pentru concertele programate.

„Salutare, oameni buni! Sunt bine, sănătos. Ne aflăm în Dubai. După cum bine știți, sunt ceva probleme aici în zonă, dar încă nu am simțit absolut nimic. Știu decât că s-au anulat zborurile. În legătură cu cântările de pe 6, 7 și 8 martie, nu știu sigur dacă voi ajunge acasă. Sper să treacă situația asta”, a declarat artistul.

