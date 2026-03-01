Alertă în Dubai! Elevi români, adăpostiți în subsolul hotelului: „A fost panică”

Un grup de 20 de elevi și patru profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava se află blocat în Dubai, după ce traficul aerian a fost suspendat în urma atacurilor cu rachete lansate din Iran.

Grupul este împărțit în două, zece elevi călătorind împreună cu profesorii, iar alți zece aflându-se în Emiratele Arabe Unite pe cont propriu.

Alertă în Dubai

Profesoara Laura Salciuc, aflată în Dubai alături de elevi, a explicat că situația este în prezent liniștită, însă seara precedentă a fost marcată de stres și incertitudine.

„Acum suntem bine. Atmosfera este calmă, liniştită, obişnuită pentru o seară în Dubai. Însă aseară (n.r. – sâmbătă) am fost mai stresaţi, a fost şi o zi lungă. Noi am mers până la aeroport în speranţa că vom ajunge acasă. Zborul nostru venea spre noi, că l-am urmărit pe radar, dar în Arabia Saudită s-a întors şi astfel am fost nevoiţi să ne întoarcem la hotel.”

Elevi români, adăpostiți în subsolul hotelului

Aceasta a precizat că agenția de turism le-a asigurat cazarea într-un hotel din oraș, iar reprezentanții Consulatului le-au cerut completarea unor documente și i-au îndrumat să rămână în contact cu agenția.

„Cei de la agenţie ne-au luat şi ne-au cazat la un hotel în oraş. De atunci, stăm aici, suntem bine. Noi trebuia să ajungem sâmbătă în ţară. Din nefericire, nu am putut zbura, pentru că traficul aerian este închis. Am luat legătura cu Consulatul, le-am spus că suntem cu elevi, ne-au cerut să completăm un document. Ne-au recomandat să luăm legătura cu agenţia. Nu ne-a oferit nimeni o dată exactă când ar urma să plecăm.”

De asemenea, profesoara a relatat și momentele de panică trăite după cazare, când telefoanele au emis alerte de securitate.

„A fost panică aseară. La scurt timp după cazare, am primit alertă pe telefon. Am luat copiii, i-am dus la subsol, unde am stat până cei de la hotel ne-au informat că totul e în regulă”, a afirmat Laura Salciuc.

