Cum reduci factura la curent la jumătate. Atenţie la acest electrocasnic

Facturile la energie au crescut considerabil în ultimul an, după renunțarea la plafonarea prețurilor, iar mulți consumatori au ajuns să plătească sume duble sau chiar triple față de anii trecuți.

În acest context, tot mai multe persoane caută soluții simple și eficiente pentru a reduce consumul de electricitate fără a renunța la confortul zilnic.

Cum reduci factura la curent la jumătate

Un obicei aparent minor, legat de modul în care folosim mașina de spălat, poate avea un impact semnificativ asupra costurilor lunare.

Temperaturile ridicate de spălare determină un consum mai mare de energie, deoarece aparatul trebuie să încălzească o cantitate mai mare de apă. Pe măsură ce programele se apropie de 60°C sau 90°C, consumul crește, iar acest lucru se reflectă direct în factura finală.

Reducerea temperaturii la 30°C sau chiar 20°C poate aduce economii importante. Studiile arată că trecerea de la 40°C la 30°C poate reduce consumul de energie cu aproximativ 38%, iar utilizarea unui program la 20°C poate scădea costurile cu până la 62%. Diferența este semnificativă, mai ales în gospodăriile unde mașina de spălat este folosită frecvent.

Atenţie la acest electrocasnic

Mulți consumatori preferă programele cu apă fierbinte, considerând că acestea asigură o igienizare mai bună.

Totuși, tehnologia actuală contrazice această percepție. Mașinile de spălat moderne, împreună cu detergenții formulați cu enzime active, sunt concepute pentru a curăța eficient chiar și la temperaturi scăzute.

Aceste produse pot elimina petele și impuritățile fără a fi nevoie de apă foarte caldă, ceea ce permite reducerea consumului fără a compromite calitatea spălării.

