Țara din Europa care angajează 377 de oameni, fără diplomă. Salariile ajung chiar și la 5.600 de euro

O meserie tot mai căutată în Luxemburg atrage atenția prin faptul că nu solicită diplomă, dar oferă venituri considerabile.

Este vorba despre alpinismul utilitar, o activitate pentru care sunt disponibile 377 de locuri de muncă în februarie 2026.

Țara din Europa care angajează 377 de oameni, fără diplomă

Cererea este în creștere, iar profesia devine una dintre cele mai bine plătite opțiuni pentru persoanele fără studii formale.

Salariile pornesc de la aproximativ 18 euro pe oră pentru un program standard de 40 de ore săptămânal. Un lucrător aflat la început de drum poate câștiga între 3.200 și 3.500 de euro brut pe lună, în timp ce angajații cu experiență pot ajunge la venituri lunare de până la 5.600 de euro brut.

Chiar dacă nu este obligatorie o diplomă, angajatorii preferă candidați care au acumulat cel puțin unul sau doi ani de experiență în domeniu, ideal în Luxemburg.

Printre abilitățile apreciate se numără lipsa fricii de înălțime, capacitatea de a lucra pe scări sau acoperișuri, disponibilitatea pentru un program flexibil și cunoașterea limbii franceze sau a altor limbi necesare pentru înțelegerea normelor de siguranță.

Salariile ajung chiar și la 5.600 de euro

O condiție fizică bună este esențială, deoarece activitatea presupune efort constant, transportul echipamentului și mișcări repetitive. Lucrul la înălțime implică riscuri, însă angajații primesc un bonus suplimentar pentru pericolul asociat.

Deși salariile sunt ridicate, costul vieții în Luxemburg este semnificativ mai mare decât în multe alte țări europene. Estimările internaționale arată că nivelul cheltuielilor este cu aproximativ 40% mai mare.

Chiriile reprezintă cea mai mare provocare: un apartament de 85 de metri pătrați situat în centrul orașului poate depăși 2.500 de euro lunar. Prețurile alimentelor și ale transportului sunt, de asemenea, mai ridicate, dar într-o măsură mai redusă comparativ cu locuințele.

Un coș săptămânal de cumpărături pentru o familie mică ajunge, în medie, la 60–70 de euro, conform prețurilor practicate în supermarketurile locale.

CITEŞTE ŞI: Județul din România care contribuie cel mai puțin la economia țării. Cine este pe primul loc

Ce salariu are un șofer la o firmă de distribuție sau curierat. Ce bacșiș face zilnic