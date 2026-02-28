Acasă » Știri » Alexandru Cazan, președintele Gremium Nomads România, invitat la MARTORII – duminică, 1 martie, ora 19:00

Duminică, 1 martie, invitat la emisiunea MARTORII este Alexandru Cazan, președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România.

Într-un dialog cu Andrei Dumitrescu, senior editor Gândul, liderul Gremium dezvăluie detalii incredibile despre cum era să fie asasinat la București de un ucigaș plătit, adus tocmai din America, dar și despre celebra confruntare cu membrii Hell Angels care l-au atacat în plină zi pe șeful Bandidos România.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină.

În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.

