Panică în rândul vedetelor, după bombardamentele din Emirate: “Situația e foarte gravă”

Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns și în Abu Dhabi, Dubai și alte zone vizitate de vedetele din România, unde exploziile și alertele aeriene au creat panică în rândul localnicilor și al turiștilor, inclusiv al mai multor români aflați în vacanță sau stabiliți în zonă. Conflictul extins dintre Iran, Statele Unite și Israel a generat reacții militare în lanț, iar autoritățile din Emiratele Arabe Unite au activat sistemele de apărare și au restricționat temporar traficul aerian. În acest context tensionat, mai multe vedete au povestit cu teamă despre momentele trăite la fața locului, dar au vorbit și despre incertitudinea privind revenirea în țară.

Anca Țurcașiu a transmis un mesaj public prin care spune că este blocată împreună cu partenerul ei din cauza închiderii spațiului aerian din Orientul Mijlociu pe fondul conflictului militar din regiune. Ea a explicat că trebuiau să plece spre România pe 3 martie cu o escală în Doha (Qatar), însă nu se știe încă dacă vor reuși să ajungă acasă.

„Situația e foarte gravă. Noi trebuie să plecăm pe 3 martie prin Doha, unde e război, și nu știm, habar n-avem ce urmează să se întâmple. Cine ține pumnii să ajungem cu bine acasă. Vă pupăm. Mai stăm câteva zile aici, probabil. Am primit multe mesaje. Suntem îngrijorați foarte tare pentru cei care sunt aflați în zonele de conflict. Am mulți prieteni în Israel care sunt în adăposturi subterane de câteva ore bune. E îngrozitor ce se întâmplă. La noi singura problemă e incertitudinea plecării, dar Doamne ajută să aflăm cât de curând. Ceea ce pot să spun este că înțeleg că până pe 7 martie nu zboară nimic în Doha. Vom vedea. O să vă țin la curent. Dumnezeu să fie cu cei aflați în zona asta cumplită. Să le fie aproape și să-i salveze de la rău. Doamne ajută”, a transmis Anca Țurcașiu.

Georgiana Lobonț trece prin momente dificile după ce toată familia ei este blocată în Dubai, după anularea tuturor zborurilor.

„Din păcate, copiii și soțul sunt blocați momentan în Dubai. S-au anulat toate zborurile. Eu am plecat spre Germania aseară la eveniment, iar ei aveau zobr spre casă, dar s-a anulat. Sunt în siguranță la hotel, dar eu stau ca pe spini până îi văd ajunși în Cluj. Mulțumesc pentru grijă, să ne ajute Dumnezeu”, a transmis Georgiana Lobonț în dreptul unei fotografii emoționante cu familia ei.

Gabriela Pavel și Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, se află în aceste zile în Abu Dhabi, unde au fost surprinși de tensiunile și bombardamentele din regiune. Cei doi sunt prinși în capitala din Emiratele Arabe Unite, în contextul conflictului care a escaladat în Orientul Mijlociu.

Andrei Gavril se află în aceste momente în Dubai și a transmis un mesaj în care a explicat că toate zborurile au fost anulate și că nimeni nu mai poate pleca sau ajunge în oraș, explozii fiind raportate în Palm și Dubai Marina, zone frecventate de o multitudine de turiști.

„Dragilor, info din Dubai. S-au anulat toate zborurile de pe toate aeroporturile, nu mai poate să plece nimeni de aici, nu mai poate să vină nimeni aici. Ăștia până acum au avut spectacol cu lumini, doar că acum văd că l-au stins. Pe lângă asta, au dat cu bombe în Palm și în Dubai Marina, ceea ce mi se pare neașteptat, adică ne așteptam să dea doar baze militare, chestii, adică conflictul ăsta nu ne privește absolut deloc pe cei din Dubai. Eu am venit în vacanță aici și se pare că a devenit nasoală situația, ca să înțelegeți, noi am evacuat apartamentul în care suntem, ne-am luat cele mai importante chestii, sperăm să fim ok. Momentan suntem ok, dar Doamne ajută să avem noroc. Mi se pare incredibil ce se întâmplă și nu văd logica la tot ce înseamnă chestia asta de război, nu înțeleg”, a spus Andrei Gavril.

Printre românii afectați de situația tensionată din regiune se numără Bogdan Medvedi și Oana Zara, care urmau să ajungă în Dubai, însă planurile le-au fost date peste cap în ultimul moment. Cântărețul a povestit că aeronava cu care zburau nu a mai primit permisiunea de ateriza în Emiratele Arabe Unite și a fost redirecționată.

„Trebuia să aterizăm în Dubai, dar cu o oră înainte de aterizare ne-au întors din drum și am aterizat în Arabia Saudită”, a povestit cântărețul.

Bogdan de la Ploiești se află și el în aceste momente în Dubai. Artistul a spus că deși sunt probleme în zonă, el personal nu a simțit nimic concret până în acel moment, însă este foarte îngrijorat din cauza zborurilor care s-au anulat.

„După cum bine știți, sunt ceva probleme pe aici prin zonă, dar încă nu am simțit absolut nimic.Decât știu că s-au anulat zborurile. Nu știu exact ce se întâmplă în momentul de față. Sper doar să se deschidă aeroportul și să treacă situația asta alertă”, a trasnmis el.

Iustina Loghin, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a trecut prin momente de panică. Tânăra care se afla în Dubai Marina a povestit că situația a devenit tensionată, iar zgomotele puternice se auzeau de la kilometri distanță.

„În momentul de față pare totul foarte ok aici în Dubai Marina. Se aud ce-i drept ceva bombe din depărtare, dar bombele respective cu siguranță sunt din Abu Dhabi și nu de aici. Din ce am înțeles, spațiul aerian s-a închis în Dubai și în Abu Dhabi. Noi avem zborul spre România pe data de 3, însă compania cu care noi trebuie să ajungem în România și-a suspendat toată activitatea până pe data de 7. Acum o să vedem cum o să ajungem acasă, dar ne rugăm să fie totul bine. Acasă o să ajungem noi cumva. Mi-e foarte frică. Vă mulțumim din nou pentru toate gândurile. Mulțumim”, a spus Iustina.

