Acasă » Exclusiv » După cererea în căsătorie, Deea Maxer spune totul despre nuntă: „Avea lacrimi în ochi”

După cererea în căsătorie, Deea Maxer spune totul despre nuntă: „Avea lacrimi în ochi”

De: Loriana Dasoveanu 28/02/2026 | 16:06
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Deea Maxer traversează o perioadă stabilă și armonioasă alături de partenerul ei, Constantin Cataramă, bărbatul care a cerut-o în căsătorie în urmă cu puțin timp, chiar de ziua ei de naștere. Cererea, organizată într-un cadru intim la o cabană de munte, cu copiii drept complici a marcat un moment profund emoționant pentru artistă. După momentul cererii, cei doi planifică nunta, dar și mutarea în noua locuință. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Deea care ne-a dezvăluit cum a fost momentul cererii, cum va fi nunta, dar și cât de compatibilă este cu bărbatul care o va duce la altar. 

Deea Maxer a fost prezentă la un eveniment monden, cu toate că aparițiile ei sunt extrem de rare în ultima perioadă, iar artista susține că își dorește o viață din ce în ce mai discretă. Totuși, cântăreața ne-a făcut câteva dezvăluiri despre logodna cu partenerul ei de viață, viitorul planificat împreună și mutarea lor în noua locuință.

Deea Maxer, dezvăluiri exclusive despre cererea atipică în căsătorie: „Eram în pijama cu slana și ceapa pe masă”

CANCAN.RO: Ce face doamna logodită? Felicitări pentru pasul cel mare!

Deea Maxer: Mulțumesc! E frumos atunci când Dumnezeu așază lucrurile așa cum este mai important, este minunat.

CANCAN.RO: Știu că a fost dublă aniversare, căci a fost și cererea în căsătorie, și ziua ta de naștere.

Deea Maxer: Nu știu ce a fost cu mine să ies la evenimente, nu prea am mai făcut-o în ultima perioadă, așa am ales, dar dacă am decis să vin, o să vorbesc. Până la urmă sunt lucruri frumoase care merită să fie împărtășite cu oamenii care sunt bine cu ei. A fost interesant pentru că am organizat weekendul împreună cu copiii, am plecat la o cabană lângă Buzău și dimineața eram în pijamale, cu brânza, ceapa și slana pe masă la micul dejun. Constantin nu mai avea răbdare și m-a rugat să mă leg la ochi să îmi ofere cadoul de ziua mea și nu am crezut că o să fie ceva oficial. Eram în pijama, copiii pe lângă noi, jucării împrăștiate. Mi-am luat pantalonii Maysei și m-am legat la ochi cu ei, dar nu mă așteptam.

Deea Maxer face dezvăluiri după ce a fost ceruta in casătorie
Deea Maxer face dezvăluiri după ce a fost ceruta in casătorie

CANCAN.RO: Te gândeai că va fi un cadou surpriză de ziua ta?

Deea Maxer: Mă gândeam că face ceva, combinat cu Valentines Day, cu ziua mea, erau și copiii acolo. Pe noi ca femei intuiția ne ajută, și mi-am dat seama că se întâmplă ceva. A pus piesa Larei Fabian Je t`aime, a coborât cu copiii de la etaj, erau îmbrăcați în niște tricouri albe pe care era imprimată propoziția: Vrei să fii soția mea? Fiul meu avea lacrimi în ochi, toată lumea era emoționată. Copiii au aflat și ei în acel moment ce se întâmplă, Maysa care nu știe să citească nu înțelegea ce scrie pe tricoul ei. Constantin s-a așezat în genunchi și mi-a oferit inelul. A fost emoționant.

CANCAN.RO: Putem vedea și inelul.

Deea Maxer: Eu nu am intenționat niciodată să zic: Hei, m-am logodit. Mi se pare așa ciudat, este o chestie intimă, de familie, așa îmi doresc să rămână cumva.

CANCAN.RO: Ce te-a determinat să faci totuși publică cererea?

Deea Maxer: În primul rând, chiar dacă de trei ani nu am mai acceptat invitații pe la emisiuni, foarte rar am ieșit când am avut ceva profesional de spus, însă în online, am o comunitate care este mereu acolo, activă, bussiness-ul meu pe imobiliare se dezvoltă în online și tot ce fac este în online și cumva mă simțeam datoare față de comunitatea mea. Era normal să arăt asta, dar acum nici nu o să pun anunț în intersecție că mă mărit. Este o chestie absolut normală, toată lumea se căsătorește, toată lumea face copii. E ceva frumos.

CANCAN.RO: Voi sunteți de aproape un an împreună, spune-ne ceva despre voi ca și cuplu, ceva ce nu știe lumea despre voi.

Deea Maxer: Noi ne-am cunoscut în 2025, nu suntem de foarte mult timp împreună, dar suntem doi oameni maturi care și-au dat seama că au compatibilitate, vorbim despre iubire, asumare și despre doi oameni care au doi copii fiecare. El este tată, teolog, studiază psihoterapia și activează și în vânzări, de aceea atuurile noastre în domeniul acesta s-au unit. Am creat și propriul bussiness, propria agenție imobiliară. Suntem oameni la 36 de ani, respectiv 39 are Constantin. Nu vrem să facem nu știu ce nuntă mondenă. Vrem să ne focusăm acum să ne mutăm într-o nouă locuință cu copiii, să ne punem afacerile pe picioare.

Artista vrea o nuntă restrânsă: „Nu vreau să demonstrez nimic nimănui”

CANCAN.RO: Ați discutat cum veți face cu copiii în momentul în care vă veți muta?

Deea Maxer: Lucrurile sunt interne, fiecare cu fiecare, mă refer la program și vizite. Fetele lui Constantin au fost la noi atât de sărbători, toată vacanța, cât și în weekenduri. Copiii mei sunt la mine în casă tot timpul, Maysa locuiește cu mine, Andreas este în casa lui, doar că trebuie să găsim un spațiu mai mare pentru atunci când ne reunim cu toții. E important să fie armonie în ceea ce privește siguranța emoțională a copiilor, despre asta este vorba.

Artista și logodnicul ei își doresc o nuntă restrânsă
Artista și logodnicul ei își doresc o nuntă restrânsă

CANCAN.RO: V-ați gândit și la nuntă, unde o să faceți, când va avea loc?

Deea Maxer: Nu știu ce să-ți răspund pentru că nu m-am gândit. Inclusiv Constantin m-a întrebat după ce mi-a dat inelul: Te-ai gândit ce ai vrea? Cum ai vrea? Nu m-am gândit pentru că nu am avut timp. Știu că noi suntem bine, iar detaliile astea de petrecere, unde o să facem, să mă vadă lumea, să demonstrez, să fac, am trecut prin aceste lucruri și nu mi se mai pare nimic extraordinar. Nu vreau să demonstrez nimic nimănui. Acestea sunt lucruri care te pot face fericit pe moment, sun efemere. Importante sunt iubirea, respectul, înțelegerea.

CANCAN.RO: Să înțeleg că va fi o nuntă restrânsă?

Deea Maxer: Nu ne-am gândit, dar îmi doresc ca lucrurile în viața mea personală să fie cât mai discrete.

CITEȘTE ȘI: Deea Maxer, cerută în căsătorie! Ajunge din nou în fața altarului: cum arată inelul de logodnă

ACCESEAZĂ ȘI: Deea Maxer a făcut marele anunț despre relația cu Constantin Cataramă: „Este o decizie pe termen lung”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Albert NBN: „Un contract puternic peste Ocean”! Artistul are ghinion în dragoste, dar a bifat jackpotul în carieră
Exclusiv
Albert NBN: „Un contract puternic peste Ocean”! Artistul are ghinion în dragoste, dar a bifat jackpotul în carieră
Ce s-a întâmplat în căsnicia Otiliei Bilionera după ce medicii i-au pus diagnosticul: „Am învățat că uneori viața îți schimbă planurile”
Exclusiv
Ce s-a întâmplat în căsnicia Otiliei Bilionera după ce medicii i-au pus diagnosticul: „Am învățat că uneori viața…
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
Mediafax
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
Tensiunile cresc în Orient: După atacurile SUA-Israel, Iranul atacă bazele americane din regiune. Liderul Khamenei a părăsit țara
Gandul.ro
Tensiunile cresc în Orient: După atacurile SUA-Israel, Iranul atacă bazele americane din regiune....
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea...
Președintele Serbiei, avertisment pentru Novak Djokovic. Politica nu se negociază nici măcar cu el. „I-aș spune-o și mai ferm”
Adevarul
Președintele Serbiei, avertisment pentru Novak Djokovic. Politica nu se negociază nici măcar cu...
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
Digi24
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce...
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Mediafax
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Parteneri
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Horia Brenciu și familia sa, momente de tensiune în Malaezia. Zborul spre casă s-a anulat: „Se speculau incidente legate de Israel, de Iran și chiar de Statele Unite”
Click.ro
Horia Brenciu și familia sa, momente de tensiune în Malaezia. Zborul spre casă s-a anulat:...
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
Digi 24
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora...
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce...
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la producția proprie
go4it.ro
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la...
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Tensiunile cresc în Orient: După atacurile SUA-Israel, Iranul atacă bazele americane din regiune. Liderul Khamenei a părăsit țara
Gandul.ro
Tensiunile cresc în Orient: După atacurile SUA-Israel, Iranul atacă bazele americane din regiune. Liderul Khamenei...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Panică printre românii din Emirate, după ce au început atacurile: ”Voiam să plecăm în Riad, ...
Panică printre românii din Emirate, după ce au început atacurile: ”Voiam să plecăm în Riad, apoi am aflat că a fost bombardat”
Bancul sfârșitului de săptămână | Ce este dragostea adevărată, în realitate
Bancul sfârșitului de săptămână | Ce este dragostea adevărată, în realitate
TEST IQ | Aceste două imagini din brutărie par identice, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe!
TEST IQ | Aceste două imagini din brutărie par identice, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe!
Donald Trump a spus de ce a atacat Iranul, de fapt. ”Rămâneți adăpostiți! Bombe vor cădea peste tot”
Donald Trump a spus de ce a atacat Iranul, de fapt. ”Rămâneți adăpostiți! Bombe vor cădea peste tot”
Concurenta Survivor i-a făcut avansuri lui Aris în fața tuturor, deși are iubit acasă: ”Din tot ...
Concurenta Survivor i-a făcut avansuri lui Aris în fața tuturor, deși are iubit acasă: ”Din tot sufletul”
O româncă stabilită în Israel trăiește un coșmar: „Se aud bombardamente”
O româncă stabilită în Israel trăiește un coșmar: „Se aud bombardamente”
Vezi toate știrile
×