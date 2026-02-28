După cererea în căsătorie, Deea Maxer spune totul despre nuntă: „Avea lacrimi în ochi”

Deea Maxer traversează o perioadă stabilă și armonioasă alături de partenerul ei, Constantin Cataramă, bărbatul care a cerut-o în căsătorie în urmă cu puțin timp, chiar de ziua ei de naștere. Cererea, organizată într-un cadru intim la o cabană de munte, cu copiii drept complici a marcat un moment profund emoționant pentru artistă. După momentul cererii, cei doi planifică nunta, dar și mutarea în noua locuință. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Deea care ne-a dezvăluit cum a fost momentul cererii, cum va fi nunta, dar și cât de compatibilă este cu bărbatul care o va duce la altar.

Deea Maxer a fost prezentă la un eveniment monden, cu toate că aparițiile ei sunt extrem de rare în ultima perioadă, iar artista susține că își dorește o viață din ce în ce mai discretă. Totuși, cântăreața ne-a făcut câteva dezvăluiri despre logodna cu partenerul ei de viață, viitorul planificat împreună și mutarea lor în noua locuință.

Deea Maxer, dezvăluiri exclusive despre cererea atipică în căsătorie: „Eram în pijama cu slana și ceapa pe masă”

CANCAN.RO: Ce face doamna logodită? Felicitări pentru pasul cel mare!

Deea Maxer: Mulțumesc! E frumos atunci când Dumnezeu așază lucrurile așa cum este mai important, este minunat.

CANCAN.RO: Știu că a fost dublă aniversare, căci a fost și cererea în căsătorie, și ziua ta de naștere.

Deea Maxer: Nu știu ce a fost cu mine să ies la evenimente, nu prea am mai făcut-o în ultima perioadă, așa am ales, dar dacă am decis să vin, o să vorbesc. Până la urmă sunt lucruri frumoase care merită să fie împărtășite cu oamenii care sunt bine cu ei. A fost interesant pentru că am organizat weekendul împreună cu copiii, am plecat la o cabană lângă Buzău și dimineața eram în pijamale, cu brânza, ceapa și slana pe masă la micul dejun. Constantin nu mai avea răbdare și m-a rugat să mă leg la ochi să îmi ofere cadoul de ziua mea și nu am crezut că o să fie ceva oficial. Eram în pijama, copiii pe lângă noi, jucării împrăștiate. Mi-am luat pantalonii Maysei și m-am legat la ochi cu ei, dar nu mă așteptam.

CANCAN.RO: Te gândeai că va fi un cadou surpriză de ziua ta?

Deea Maxer: Mă gândeam că face ceva, combinat cu Valentines Day, cu ziua mea, erau și copiii acolo. Pe noi ca femei intuiția ne ajută, și mi-am dat seama că se întâmplă ceva. A pus piesa Larei Fabian Je t`aime, a coborât cu copiii de la etaj, erau îmbrăcați în niște tricouri albe pe care era imprimată propoziția: Vrei să fii soția mea? Fiul meu avea lacrimi în ochi, toată lumea era emoționată. Copiii au aflat și ei în acel moment ce se întâmplă, Maysa care nu știe să citească nu înțelegea ce scrie pe tricoul ei. Constantin s-a așezat în genunchi și mi-a oferit inelul. A fost emoționant.

CANCAN.RO: Putem vedea și inelul.

Deea Maxer: Eu nu am intenționat niciodată să zic: Hei, m-am logodit. Mi se pare așa ciudat, este o chestie intimă, de familie, așa îmi doresc să rămână cumva.

CANCAN.RO: Ce te-a determinat să faci totuși publică cererea?

Deea Maxer: În primul rând, chiar dacă de trei ani nu am mai acceptat invitații pe la emisiuni, foarte rar am ieșit când am avut ceva profesional de spus, însă în online, am o comunitate care este mereu acolo, activă, bussiness-ul meu pe imobiliare se dezvoltă în online și tot ce fac este în online și cumva mă simțeam datoare față de comunitatea mea. Era normal să arăt asta, dar acum nici nu o să pun anunț în intersecție că mă mărit. Este o chestie absolut normală, toată lumea se căsătorește, toată lumea face copii. E ceva frumos.

CANCAN.RO: Voi sunteți de aproape un an împreună, spune-ne ceva despre voi ca și cuplu, ceva ce nu știe lumea despre voi.

Deea Maxer: Noi ne-am cunoscut în 2025, nu suntem de foarte mult timp împreună, dar suntem doi oameni maturi care și-au dat seama că au compatibilitate, vorbim despre iubire, asumare și despre doi oameni care au doi copii fiecare. El este tată, teolog, studiază psihoterapia și activează și în vânzări, de aceea atuurile noastre în domeniul acesta s-au unit. Am creat și propriul bussiness, propria agenție imobiliară. Suntem oameni la 36 de ani, respectiv 39 are Constantin. Nu vrem să facem nu știu ce nuntă mondenă. Vrem să ne focusăm acum să ne mutăm într-o nouă locuință cu copiii, să ne punem afacerile pe picioare.

Artista vrea o nuntă restrânsă: „Nu vreau să demonstrez nimic nimănui”

CANCAN.RO: Ați discutat cum veți face cu copiii în momentul în care vă veți muta?

Deea Maxer: Lucrurile sunt interne, fiecare cu fiecare, mă refer la program și vizite. Fetele lui Constantin au fost la noi atât de sărbători, toată vacanța, cât și în weekenduri. Copiii mei sunt la mine în casă tot timpul, Maysa locuiește cu mine, Andreas este în casa lui, doar că trebuie să găsim un spațiu mai mare pentru atunci când ne reunim cu toții. E important să fie armonie în ceea ce privește siguranța emoțională a copiilor, despre asta este vorba.

CANCAN.RO: V-ați gândit și la nuntă, unde o să faceți, când va avea loc?

Deea Maxer: Nu știu ce să-ți răspund pentru că nu m-am gândit. Inclusiv Constantin m-a întrebat după ce mi-a dat inelul: Te-ai gândit ce ai vrea? Cum ai vrea? Nu m-am gândit pentru că nu am avut timp. Știu că noi suntem bine, iar detaliile astea de petrecere, unde o să facem, să mă vadă lumea, să demonstrez, să fac, am trecut prin aceste lucruri și nu mi se mai pare nimic extraordinar. Nu vreau să demonstrez nimic nimănui. Acestea sunt lucruri care te pot face fericit pe moment, sun efemere. Importante sunt iubirea, respectul, înțelegerea.

CANCAN.RO: Să înțeleg că va fi o nuntă restrânsă?

Deea Maxer: Nu ne-am gândit, dar îmi doresc ca lucrurile în viața mea personală să fie cât mai discrete.

