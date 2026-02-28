O româncă stabilită în Israel trăiește un coșmar: „Se aud bombardamente”

O familie de români, care locuiește în Israel, trece prin clipe de coșmar. Miriam Rosman, o româncă stabilită în Israel, a făcut publice informații despre situația în care se află în acest moment, la scurt timp după ce Iranul a răspuns la atacurile venite din partea Israelului și SUA. Românca declară că autoritățile i-au îndemnat pe cetățeni să se adăpostească în apropierea buncărelor.

Miriam Rosman este stabilită în Israel împreună cu cei doi copii minori. Românca a transmis că Guvernul israelian le-a spus oamenilor să se adăpostească, după ce Iranul a început să atace țara în care trăiește. Femeia a menționat că oamenii sunt terifiați de ceea ce se întâmplă și că au loc atacuri aeriene:

Se aud alerte. Am gemeni de 8 ani. Oamenii sunt speriați. Este stare de urgență de la ora 8 dimineața. Copiii nu au mers la școală. Acum se aud bombardamente. Aveam bilete la teatru cu ei, dar le-am anulat. Autoritățile ne-au spus să fim aproape de buncăre, a declarat Miriam.

Cetățenii au fost informați că vor avea loc bombardamente prin intermediul sistemului de alertare al Comandamentului Frontului Intern. Mesajul primit de aceștia le transmitea că sirenele vor suna în scurt timp, ceea ce a provocat panică în rândul oamenilor. Guvernul le-a mai transmis și că aceștia trebuie să găsească rapid un loc în care să se adăpostească, cel mai sigur loc fiind în apropierea buncărelor.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-a adresat poporului iranian:

Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, cu puțin timp în urmă, Israelul și Statele Unite au demarat o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, președintele Donald Trump, pentru leadershipul său istoric. De 47 de ani, regimul ayatollahului strigă Moarte Israelului, Moarte Americii. A vărsat sângele nostru, a ucis mulți americani și și-a masacrat propriul popor. Acest regim terorist ucigaș nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga umanitate. Acțiunea noastră comună va crea condițiile necesare pentru ca curajosul popor iranian să-și ia destinul în propriile mâini. A sosit momentul ca toate segmentele poporului iranian – persanii, kurzii, azerii, baluchii și ahwazii – să se elibereze de jugul tiraniei și să creeze un Iran liber și pașnic. Fac apel la voi, cetățenii Israelului, să ascultați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. În zilele următoare, în cadrul operațiunii Răgetul leului, vom avea cu toții nevoie de rezistență și tărie de caracter. Împreună vom rezista, împreună vom lupta și împreună vom asigura eternitatea Israelului, a declarat Netanyahu.

