Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre Pakistan și Afganistan

Escaladarea militară dintre Pakistan și Afganistan a intrat într-o fază critică, după o serie de lovituri aeriene și confruntări armate de-a lungul frontierei comune. Capitala afgană, Kabul, precum și orașul Kandahar, au fost afectate de explozii puternice și activitate intensă a aviației militare, în timp ce ciocnirile de la graniță s-au extins pe mai multe sectoare sensibile ale liniei de demarcație dintre cele două state.

Operațiunile militare au inclus bombardamente asupra unor poziții considerate strategice, printre care baze, posturi de control și depozite de muniție. În paralel, unități terestre au fost implicate în lupte directe, indicând o schimbare de la incidente sporadice la acțiuni coordonate pe scară mai largă. Conflictul a produs pierderi semnificative de ambele părți, iar informațiile privind amploarea distrugerilor rămân dificil de verificat independent.

A început războiul dintre Pakistan și Afganistan

Un element major al escaladării a fost doborârea unui avion de luptă F-16 aparținând forțelor pakistaneze, incident care a accentuat tensiunile deja ridicate. Activitatea aeriană intensă a fost observată în mai multe regiuni ale Afganistanului, în special în zone apropiate de frontieră, unde infrastructura militară și logistică a devenit țintă prioritară.

„Răbdarea noastră s-a epuizat. Acum este război deschis între noi și voi (Afganistan n.red)”, a transmis vineri ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif.

Confruntările actuale sunt rezultatul unei deteriorări progresive a relațiilor dintre Islamabad și autoritățile de la Kabul. Tensiunile au fost alimentate de acuzații persistente privind prezența unor grupări militante pe teritoriul afgan, acuzate de atacuri asupra țintelor pakistaneze. Printre organizațiile vizate în operațiunile militare recente se numără Tehreek-e-Taliban Pakistan și filiale regionale ale Statul Islamic, active în estul Afganistanului.

Escaladarea a transformat o dispută de securitate transfrontalieră într-o confruntare militară deschisă, cu implicații regionale potențiale. Linia de frontieră, care se întinde pe aproximativ 2.600 de kilometri, reprezintă de mult timp un punct sensibil din cauza disputelor teritoriale, a mișcărilor insurgente și a fluxurilor de refugiați. Intensificarea atacurilor aeriene și a operațiunilor terestre sugerează o strategie orientată spre neutralizarea infrastructurii militante și consolidarea controlului asupra zonelor contestate.

Situația de securitate din Pakistan a fost ridicată la nivel maxim de alertă, în timp ce autoritățile afgane au mobilizat forțe suplimentare în regiunile estice și sudice. Zonele de frontieră au fost supuse unor restricții sporite de circulație, iar activitatea civilă a fost afectată de deplasări masive de populație din zonele expuse luptelor.

