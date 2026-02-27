Acasă » Știri » Ce meserie ciudată are Maria Pitică. Din ce face bani logodnica lui Oase, de fapt

Ce meserie ciudată are Maria Pitică. Din ce face bani logodnica lui Oase, de fapt

De: Iancu Tatiana 27/02/2026 | 08:28
Ce meserie ciudată are Maria Pitică. Din ce face bani logodnica lui Oase, de fapt
Ce meserie ciudată are Maria Pitică

Maria Pitică și Oase sunt câștigătorii concursului Power Couple 2026, iar după multe probe în care au demonstrat determinare și ambiție, premiul de 50.000 de euro a devenit al lor. Totuși, mulți se întreabă ce făcea Maria Pitică înainte să participe la competiție, iar jobul ei este mai complicat decât credem. În competiție, aceasta a dat dovadă de concentrare, iar în viața de zi cu zi, atunci când muncește, se pare că pe lângă concentrare, Maria trebuie să aibă o creativitate sporită, dar și o răbdare prezentă în tot timpul în care își desfășoară activitatea.

Maria Pitică și Oase au joburi diferite, dar care se aseamănă printr-un singur cuvânt – creativitate. În timp ce Oase este un maestru al dansului hip-hop, Maria este artist vizual. Practic, toată activitatea ei se învârte în jurul transpunerii unei povești. Dacă soțul ei, Oase, se folosește de mișcări și muzică pentru a se exprima, Maria utilizează diverse forme de exteriorizare: de la arta digitală până la crearea unor experiențe într-un spațiu.

Modelarea realității

Maria Pitică este un artist vizual. Adică, aceasta se folosește de diferite mijloace de artă digitală și imagini sau videoclipuri pentru a expune realitatea într-un mod artistic. Conturează frumosul sau urâtul, pe care le expune într-o manieră proprie, lăsându-l pe privitor să adapteze creația în funcție de percepția proprie. Recent, Maria a lansat o expoziție în care principala atracție a fost o creație intitulată „FEMEI DIN MIEZUL NOPȚII”:

FEMEI DIN MIEZUL NOPTII. SURSA FOTO: Maria Pitică/Instagram
FEMEI DIN MIEZUL NOPȚII. SURSA FOTO: Maria Pitică/Instagram

Maria înglobează un izvor de creativitate. Este un artist vizual care, prin lucrările sale, arată lumii punctul comun dintre trăirile interioare, experiențele proprii și viața intimă. Mai mult de atât, creațiile acesteia nu se opresc doar la ilustrații făcute din creion, design grafic și modelare 3D.

Maria se ocupă și de design și textile, de la crearea conceptului și până la prelucrarea artei textile sau a instalațiilor complexe. Acest lucru a motivat și decizia cuplului în ceea ce privește folosirea banilor câștigați după concurs – crearea Proiectului „MATTELIER”, un atelier de creație în care Maria va expune obiecte ceramice create chiar de ea, sub numele de „Cups Collection”:

Vor fi cheltuiți, într-un fel sau altul. Cred că premiul a venit într-un moment potrivit pentru noi! Am tot așteptat și am muncit pentru noi în ultima perioadă, dar am luat-o și pe un drum nou împreună. Ne-am logodit, iar eu mi-am început afacerea. Acum o să o pun pe picioare!, a declarat Maria Pitică după terminarea concursului.

Ce meserie ciudată are Maria Pitică
Ce meserie ciudată are Maria Pitică

Citește și:

Marius Urzică, primele declarații după ce și-a luat hate în finala Power Couple 2026. Ce spune campionul olimpic despre experiența de la Antena 1

În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un moment potrivit pentru noi!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tulcea sub alertă! Mai multe mesaje RO-ALERT transmise populației din zona de graniță cu Ucraina
Știri
Tulcea sub alertă! Mai multe mesaje RO-ALERT transmise populației din zona de graniță cu Ucraina
Oase, blestemul banilor câștigați de la Antena 1. Totul s-a rupt, după ce a luat marele premiu
Știri
Oase, blestemul banilor câștigați de la Antena 1. Totul s-a rupt, după ce a luat marele premiu
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii....
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Gandul.ro
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi....
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Parteneri
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița,...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Bărbat atacat de dulăi, salvat în mod neașteptat de explozia telefonului din buzunar
go4it.ro
Bărbat atacat de dulăi, salvat în mod neașteptat de explozia telefonului din buzunar
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Gandul.ro
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fostul star al boxului Ruben Castillo a murit la 68 de ani. Sportivul a dus o lungă luptă cu cancerul
Fostul star al boxului Ruben Castillo a murit la 68 de ani. Sportivul a dus o lungă luptă cu cancerul
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Tulcea sub alertă! Mai multe mesaje RO-ALERT transmise populației din zona de graniță cu Ucraina
Tulcea sub alertă! Mai multe mesaje RO-ALERT transmise populației din zona de graniță cu Ucraina
Oase, blestemul banilor câștigați de la Antena 1. Totul s-a rupt, după ce a luat marele premiu
Oase, blestemul banilor câștigați de la Antena 1. Totul s-a rupt, după ce a luat marele premiu
Ce pensie primește Marius Urzică, finalistul Power Couple? Câți bani ia fostul gimnast, de fapt
Ce pensie primește Marius Urzică, finalistul Power Couple? Câți bani ia fostul gimnast, de fapt
Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 3 = 5, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 3 = 5, mutând un singur băț
Vezi toate știrile
×