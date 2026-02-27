Acasă » Știri » Cum arată Coral Simanovich, soția fotbalistului Sergi Roberto. Cei doi sunt căsătoriți de 8 ani

Cum arată Coral Simanovich, soția fotbalistului Sergi Roberto. Cei doi sunt căsătoriți de 8 ani

De: Paul Hangerli 27/02/2026 | 08:30
Cum arată Coral Simanovich, soția fotbalistului Sergi Roberto. Cei doi sunt căsătoriți de 8 ani
Sergi Roberto, sursa- captură social media Sergi Roberto
Într-o lume în care filtrele domnesc și silicoanele țin loc de personalitate, Coral Simanovich apare ca o contradicție vie. Naturală, sofisticată, cu un aer cosmopolit și o frumusețe care nu cere aprobarea nimănui, modelul israelian a reușit să devină mai mult decât „soția unui fotbalist”. Este un brand, o prezență și, pentru unii, un fenomen.

Fata din Manhattan care a ajuns pe podiumurile Europei

Coral Simanovich s-a născut pe 9 septembrie 1991, în New York City, într-o familie de origine israeliană. Crescută între două lumi, energia Manhattanului și identitatea puternică a rădăcinilor sale, Coral a început modellingul la 18 ani.

A lucrat în paralel cu serviciul militar obligatoriu din Israel, iar mai târziu și-a completat parcursul cu o diplomă în fashion la Shenkar College, una dintre cele mai respectate instituții de profil din Israel. Nu este doar chip. Este și minte.

A semnat cu Elite și a devenit imagine pentru branduri precum Intimissimi, Women’Secret, Atelier Pronovias sau Kypers.  A apărut în prezentări și evenimente de modă în Milano, Barcelona, Tel Aviv. A purtat rochii de mireasă, lenjerie, ținute couture pentru editoriale glossy. Nu este un model „de Instagram”, este model de podium, de campanie, de brand.

În 2018 și-a lansat propria linie, CORAL SIMANOVICH, semn că ambiția ei merge dincolo de ședințe foto.

Frumusețea fără artificii

Într-o epocă a transformărilor cosmetice, Coral impresionează tocmai prin absența lor. Nu are buze supradimensionate, nu are silicoane, nu afișează exagerări, nu trăiește din efecte digitale. Este 100% naturală și practic distruge toate vedetele filtrate de pe Instagram.

Are aproape un milion de urmăritori pe Instagram, iar fiecare apariție, fie la un meci, fie la un eveniment de modă, devine instant subiect de presă. Ținutele ei nu sunt doar purtate, sunt asumate.

Este genul de femeie care nu concurează. Domină.

Povestea de dragoste cu Sergi Roberto

În 2017 s-a logodit cu Sergi Roberto, iar pe 28 mai 2018 cei doi s-au căsătorit.

Sergi Roberto Carnicer, născut pe 7 februarie 1992 la Reus, este unul dintre produsele autentice ale academiei La Masia. A debutat la prima echipă a FC Barcelona în 2010 și a devenit un jucător esențial prin versatilitatea sa, mijlocaș central prin formație, fundaș dreapta prin necesitate, om de echilibru prin vocație.

A câștigat titluri în La Liga și Liga Campionilor și rămâne asociat cu golul din minutul 95 contra lui PSG, în 2017, când Barcelona a întors incredibil de la 0-4 la 6-1. Acum activează în serie A la echipa Fc Como, dar cei de la Barcelona nu l-au uitat și este invitat la toate evenimentele speciale ale clubului.

Nu este genul de fotbalist extravagant. Este inteligent, disciplinat, cerebral. Iar împreună cu Coral formează un cuplu care combină discreția cu glamour-ul.

Viața în Spania și tensiunile din umbră

Într-un interviu acordat publicației Ynet, Coral a vorbit despre perioada dificilă trăită în Spania după 7 octombrie. A mărturisit că, fiind israeliană și soție de fotbalist, a fost ținta amenințărilor online.

Ambasada Israelului în Spania le-a recomandat protecție, iar timp de trei luni au avut bodyguarzi. A decis să se retragă din viața publică pentru o vreme. „Trăiesc într-o țară antisemită”, a spus ea, explicând de ce i-a cerut soțului să nu publice mesaje politice.

În același interviu Coral a  vorbit despre frica de a-și trimite copiii la școală și despre presiunea constantă din social media. În spatele fotografiilor impecabile se află o realitate mai aspră, unde identitatea cântărește greu, iar vulnerabilitatea nu este un hashtag, ci o stare trăită.

Regina Intergalactică a WAG

Coral Simanovich ar putea fi încoronată regina nevestelor și iubitelor de fotbaliști, dar ar fi o etichetă prea mică. Ea nu există în umbra carierei lui Sergi Roberto.

Este cosmopolită, educată, antreprenor, mamă a trei copii și model de succes. Instagramul ei nu este un carnaval de filtre, ci un jurnal estetic al unei vieți trăite între Milano, Barcelona și Tel Aviv.

Într-o cultură a plasticului, a siliconului și a filtrului, naturalețea ei funcționează ca o declarație politică. Păzea că a făcut și armata!

