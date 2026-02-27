Acasă » Știri » Ce pensie primește Marius Urzică, finalistul Power Couple? Câți bani ia fostul gimnast, de fapt

De: Iancu Tatiana 27/02/2026 | 09:14
Mariu Urzică. SURSA FOTO: Clive Brunskill/Getty Images

Marius Urzică este singurul campion olimpic din lumea gimnasticii masculine și, în urma eforturilor depuse de a reprezenta țara la cel mai înalt nivel, acesta primește o sumă de bani semnificativă de la stat. Gimnastul este un campion de referință în ceea ce privește gimnastica românească, fiind unicul bărbat gimnast mondial din țară, iar performanțele sale nu aveau cum să nu fie răsplătite pe măsură. Marius Urzică este ultimul gimnast din România care a primit nota 10 în timpul unei competiții mondiale.

Marius Urzică și soția sa, Simona, sunt unii dintre finaliștii emisiunii Power Couple 2026. Ambii sunt foști gimnaști și au arătat în parcursul lor din emisiune că tratează competițiile cu seriozitate și determinare. Chiar dacă nu a câștigat concursul televizat, Marius Urzică a câștigat, în 2001, titlul de campion mondial cu mânere în cadrul Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică. Drept recompensă pentru prestigiul adus țării, gimnastul are o pensie lunară care depășește 3.000 de euro.

După muncă, și răsplată

Cel mai important titlu câștigat de acesta a fost în 2001. Marius Urzică a primit nota maximă din partea juraților de la Cupa Mondială de la Glasgow, în 2001. Totuși, acesta a participat și la alte competiții importante, la care a avut rezultate excepționale, iar gimnastul a câștigat un total de 16 medalii în cadrul Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale și Campionatelor Europene.

Pentru toate aceste performanțe acumulate de-a lungul carierei sale, gimnastul este recompensat de către stat. Agenția Națională pentru Sport acordă foștilor campioni o sumă de bani sub forma unor rente viagere. În urma căutării pe site-ul sportgov.ro, am descoperit că Marius Urzică nu ia mai mult de 16635 de lei, lunar. Campionul câștigă lunar o sumă de bani care ajunge la valoarea de aproximativ 3.300 de euro, lunar.

Marius Urzica. SURSA FOTO: Tony Marshall/Getty Images
Marius Urzica. SURSA FOTO: Tony Marshall/Getty Images

Campionul a fost supranumit „îmblânzitorul de cai” sau „regele calului cu mânere”, după ce a câștigat titluri importante în perioada cuprinsă între anii 1990-2004, mai ales titlul unic de campion mondial din istoria gimnasticii masculine românești.

Totuși, principalul său interes nu a fost gimnastic, ci hocheiul, iar tatăl său a povestit că l-a influențat în a face o altă alegere:

„Bineînțeles că el opta, că a văzut hochei și aveau crose, dar am zis, întâi faci gimnastică, să vezi că aici sunt orientare în spațiu, mobilitate, forță, lucruri necesare în orice sport. Și noi l-am dat acolo, prima dată mergea în picioare pe sub calul cu mânere. Și așa, încet- încet, a evoluat, prima dată cu exerciții mai simple, forță, mobilitate. De acolo am plecat. Pe urmă a început să-i placă și a renunțat total la hochei și am mers pe această variantă”, a declarat tatăl gimnastului.

