Sabrina Voinea, prima reacție după publicarea imaginilor în care mama ei o agresează: „Da, este un sport dur: palme rupte, lacrimi, sacrificii”

Sabrina Voinea rupe tăcerea, după imaginile care au făcut înconjurul internetului și în care pare că este abuzată de mama ei, Camelia Voinea. Care este adevărul din spate, de fapt? Află toate detaliile în articol!

Imaginile filmate în urmă cu 10 ani o arată pe Camelia Voinea în timpul unui antrenament cu Sabrina Voinea, fiica ei. Comportamentul antrenoarei a fost considerat abuziv de către oameni. Mai mult, aceștia s-au legat și de ținuta antrenoarei, o rochie scurtă, total nepotrivită pentru un antrenament.

Sabrina Voinea rupe tăcerea, după imaginile devenite virale

În filmarea devenită virală se observă cum Sabrinei nu i-a ieșit un exercițiu la bară, iar acest lucru a scos-o din sărite pe mama ei. În timp ce își implora antrenoarea să o lase să se oprească, aceasta nu ținea cont de starea Sabrinei.

„Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”, se aude pe filmare.

Aceste scene devenite virale au stârnit un val de reacții. Sabrina Voinea s-a decis să comenteze situația și să le ofere fanilor un răspuns. Gimnasta mărturisește că această situație a întristat-o și că nu a fost niciodată abuzată sau constrânsă să facă ceva.

Sabrina Voinea a mărturisit că gimnastica este un sport dur care necesită sacrificii și multă muncă, aspecte fără de care nu ar fi reușit să obțină toate trofeele.

„Sunt tare tristă când văd că în lumea gimnasticii apar lucruri neadevărate despre mine și mama mea și că presa le dă curs, fără să ne întrebe nimic sau să ne ceară părerea înainte. Nu m-a forțat nimeni să fac nimic. Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Aici, în spatele meu, sunt trofeele care au fost obținute cu -întoarce-te înapoi și încă o repetare. Rezultate de care sunt foarte mândră și pe care nu le-aș fi putut obține fără sacrificii. „Da, este un sport dur: palme rupte, lacrimi, sacrificii, dar mi-am asumat. Sunt mândră de ce am realizat și nu poți ajunge pe podiumuri mondiale sau olimpice fără sacrificii. (…) Aș fi preferat să stau deoparte și să nu răspund. Dar prefer să o fac pentru a nu da impresia că sunt o victimă. (…) Da, este greu să fii gimnast. (…) Am făcut performanță la cel mai înalt nivel, iar mama mea e singura care știe drumul, are pregătirea și cunoștințele necesare pentru a mă menține în topul celor mai bune gimnaste de pe planetă”, a spus gimnasta.

CITEȘTE ȘI:

Reacția surprinzătoare a Cameliei Voinea, după ce derapajele sale violente au fost publicate: „Oficialii FRG m-au amenințat și șantajat permanent cu aceste imagini”

Camelia Voinea, filmată în timp ce își agresa și înjura fiica! Sabrina plângea că nu mai poate face exerciții, iar mama ei a alergat-o prin sală