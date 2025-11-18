Acasă » Știri » Reacția surprinzătoare a Cameliei Voinea, după ce derapajele sale violente au fost publicate: „Oficialii FRG m-au amenințat și șantajat permanent cu aceste imagini”

Reacția surprinzătoare a Cameliei Voinea, după ce derapajele sale violente au fost publicate: „Oficialii FRG m-au amenințat și șantajat permanent cu aceste imagini”

De: Andreea Stăncescu 18/11/2025 | 19:50
Ce spune Camelia Voinea despre acuzațiile care i se aduc / Sursa foto: Facebook
Antrenoarea Camelia Voinea a reacționat recent în social media la acuzațiile care susțin că și-ar fi abuzat fiica. Într-un comunicat public, ea a explicat că imaginile care au stârnit controverse datează de acum 10 ani și că a fost șantajată cu acestea de către fosta conducere a Federației Române de Gimnastică (FRG). 

Controversele au apărut după ce au fost distribuite imagini vechi pe rețelele de socializare în care își agresează fiica, cunoscuta gimnastă Sabrina Voinea, ce ar fi fost interpretate eronat de presă și de o parte a publicului. Cel puțin asta susține Camelia Voinea, antrenoarea de gimnastică.

Reacția Cameliei Voinea, după derapajele sale violente

Într-un comunicat public, Camelia Voinea a explicat faptul că materialele video datează de acum 10 ani și că a fost șantajată cu acestea de fosta conducere a Federației Române de Gimnastică (FRG). Aceasta a transmis un mesaj important în care se apără și susține că „ce antrenor nu face asta?”.

„Este clar că este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră și care nu poate decât să facă rău sportului românesc, gimnasticii noastre. Ar trebui să se știe că aceste imagini au mai fost prezentate conducerii federației și acum 2 ani, deci nu este nimic nou, iar oficialii FRG din vechea conducere m-au amenințat și șantajat permanent cu aceste imagini. Sigur, că de altfel ca orice părinte și antrenor, și am puterea să recunosc asta, și eu regret că mai ridic tonul, că poate am momente de supărare, de nervi sau de severitate. Dar ce antrenor nu face asta? Asta este meseria și, ca să ajungi acolo sus, mai există și momente grele și tensionate. Nu cred că există vreo mare campioană care să spună că a avut doar lapte și miere în carieră.

Dar de aici până la acuzații absurde precum bătăi sau că îmi abuzez sportivele, este cale lungă iar aici îmi voi rezerva dreptul să îmi apăr imaginea în justiție pentru astfel de minciuni și denigrări. Gimnastica este un sport de anduranță, ce implică sute de ore de antrenament, mii de repetări și, nu în ultimul rând, privațiuni acceptate și asumate. Totul pentru un vis.

Eu, în calitate de campioană mondială, vicecampioană europeană, mondială și olimpică, am trăit deja acest vis, am gustat din cupa succesului, am trăit elixirul gloriei!”, a transmis Camelia Voinea.

Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă
Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0...
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță un an al reinventării
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță...
Sursa: Mediafax foto

Camelia Voinea subliniază că exigența și momentele tensionate fac parte din procesul de pregătire de performanță și nu trebuie confundate cu abuzul. Antrenoarea clarifică și faptul că fiica ei are propriile ambiții și că tensiunile din antrenamente nu afectează relația lor personală.

„Nu trăiesc prin Sabrina; ea nu împlinește așteptările mele, ci caută să-și împlinească propriul vis, la rândul său. Cu aceeași muncă, dăruire și sacrificii asumate.

Cine a trecut printr-o sală de antrenament, pe drumul spre înalta performanță, știe că există momente în care poți ceda emoțional. Dar aceste clipe nu zdruncină comuniunea dintre o mamă și fiica ei, ci o întăresc. Nu voi mai continua să răspund unor astfel de provocări. Cei care urmăresc să ne distrugă performanțele vor fi dezamăgiți. Nu cedăm, rămânem unite și vom munci la fel ca și până acum, alături de toți cei care ne sprijină și cărora le mulțumim că ne sunt alături. Celorlalți, sper să le răspundem doar prin bucuria pe care Sabrina le-o va aduce românilor, urcând în viitor pe podiumuri mondiale și olimpice”, este mesajul transmis de antrenoare.

CITEȘTE ȘI: Detalii din viața Zeiței de la Montreal. Secretul mariajului de 29 de ani + totul despre relația cu fiul ei. Nadia Comăneci: “Respectul este extrem de important”

Povestea bătrânei de 70 de ani care trăiește într-o rulotă în cartierul milionarilor. 50 de pisici îi țin loc de familie!

