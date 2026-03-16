Moment special în familia Măruță. David a împlinit 15 ani, iar Andra a transmis un mesaj emoționant

De: Denisa Crăciun 16/03/2026 | 17:14
David Măruță aniversare/ Sursa: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Familia Măruță are motive de sărbătoare. Fiul Andrei și al lui Cătălin Măruță, David, a împlinit frumoasa vârstă de 15 ani. În această zi importantă pentru ei, Andra a transmis un mesaj emoționant. 

Andra și Cătălin Măruță au avut parte de momente copleșitoare. Băiatul lor a crescut, a devenit un adolescent în toată regula, iar aceste clipe nu puteau să nu fie imortalizate pe rețelele de socializare.

Cei doi formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din România. În urmă cu 15 ani, cântăreața a adus pe lume primul ei copil, iar acum se mândrește cu familia pe care o are. Aniversarea fiului ei a fost un prilej de bucurie și s-a emoționat foarte tare, iar asta s-a văzut din mesajul pe care l-a transmis.

Andra mesaj incredibil la aniversarea fiului ei

Familia Măruță este foarte activă în mediul online. Aceștia se postează în cele mai frumoase ipostaze. Ziua de naștere a fiului lor, David, a fost un moment special pentru ei. Andra a devenit mamă acum 15 ani, iar faptul că anii au trecut atât de repede a emoționat-o numaidecât pe artistă. Ea și-a arătat iubirea față de primul ei copil născut și pe rețelele de socializare. Vedeta a transmis cu ocazia aniversării lui David cuvinte incredibile.

Pe lângă imaginile de colecție cu băiatul, Andra a ținut să îi spună că viața ei s-a schimbat total după venirea lui pe lume. Prin mesajul publicat i-a transmis lui David să rămână la fel de curajos și liber și să se înconjoare mereu de oameni buni, dar și că ea, tatăl lui, Cătălin Măruță și sora lui Eva, îl iubesc necondiționat.

Astăzi, în familia noastră, e o zi specială. David împlinește 15 ani.15 ani de când viața noastră s-a schimbat și a devenit mai plină de râsete, energie, întrebări, aventuri și momente pe care nu le vom uita niciodată. David, suntem mândri de tine și de felul în care crești. De bunătatea ta, de curiozitatea ta și de felul tău de a vedea lumea. Îți dorim să rămâi mereu așa: liber, curios, curajos și cu inima deschisă. Să ai parte de prieteni buni, de multe bucurii și de drumuri frumoase în viață. Pentru noi vei fi mereu băiatul nostru, fratele Evei, bucuria noastră. La mulți ani, David! Te iubim.Mama, Tata și Eva, a scris Andra.

VEZI ȘI: Ritualul Andrei Măruță, înainte de fiecare concert. Îl respectă cu sfințenie: ”Tratează corzile vocale

Andra Măruță, despre viitorul ei la Românii au Talent. Soția lui Cătălin Măruță a fost sinceră: „Nu știu, nu-mi fac planul”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tichete sociale de 200 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. De unde se ridică ajutorul
Știri
Tichete sociale de 200 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. De unde se ridică…
Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. Când ajung banii la aproape 3 milioane de români
Știri
Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. Când ajung banii la aproape 3 milioane de români
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA....
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul Virgil Bălăceanu. De ce ar fi imposibil ca țara noastră să fie afectată de acest conflict, potrivit ofițerului român
Gandul.ro
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu româna și franceza”
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea...
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran...
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Click.ro
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la 400 RON
go4it.ro
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la...
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul Virgil Bălăceanu. De ce ar fi imposibil ca țara noastră să fie afectată de acest conflict, potrivit ofițerului român
Gandul.ro
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tichete sociale de 200 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. De unde se ridică ajutorul
Tichete sociale de 200 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. De unde se ridică ajutorul
Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. Când ajung banii la aproape 3 milioane de români
Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. Când ajung banii la aproape 3 milioane de români
Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador. Mărturii despre palmele și umilințele din relația lor
Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador. Mărturii despre palmele și umilințele din relația lor
Bancul începutului de săptămână | Adevărul despre facturile la gaz
Bancul începutului de săptămână | Adevărul despre facturile la gaz
Trei zodii intră într-o perioadă decisivă după echinocțiul de primăvară. Urmează două luni ...
Trei zodii intră într-o perioadă decisivă după echinocțiul de primăvară. Urmează două luni și jumătate de schimbări
Trei zodii scapă de probleme în perioada următoare. Astrele anunță o schimbare majoră
Trei zodii scapă de probleme în perioada următoare. Astrele anunță o schimbare majoră
Vezi toate știrile