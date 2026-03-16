Moment special în familia Măruță. David a împlinit 15 ani, iar Andra a transmis un mesaj emoționant

Familia Măruță are motive de sărbătoare. Fiul Andrei și al lui Cătălin Măruță, David, a împlinit frumoasa vârstă de 15 ani. În această zi importantă pentru ei, Andra a transmis un mesaj emoționant.

Andra și Cătălin Măruță au avut parte de momente copleșitoare. Băiatul lor a crescut, a devenit un adolescent în toată regula, iar aceste clipe nu puteau să nu fie imortalizate pe rețelele de socializare.

Cei doi formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din România. În urmă cu 15 ani, cântăreața a adus pe lume primul ei copil, iar acum se mândrește cu familia pe care o are. Aniversarea fiului ei a fost un prilej de bucurie și s-a emoționat foarte tare, iar asta s-a văzut din mesajul pe care l-a transmis.

Andra mesaj incredibil la aniversarea fiului ei

Familia Măruță este foarte activă în mediul online. Aceștia se postează în cele mai frumoase ipostaze. Ziua de naștere a fiului lor, David, a fost un moment special pentru ei. Andra a devenit mamă acum 15 ani, iar faptul că anii au trecut atât de repede a emoționat-o numaidecât pe artistă. Ea și-a arătat iubirea față de primul ei copil născut și pe rețelele de socializare. Vedeta a transmis cu ocazia aniversării lui David cuvinte incredibile.

Pe lângă imaginile de colecție cu băiatul, Andra a ținut să îi spună că viața ei s-a schimbat total după venirea lui pe lume. Prin mesajul publicat i-a transmis lui David să rămână la fel de curajos și liber și să se înconjoare mereu de oameni buni, dar și că ea, tatăl lui, Cătălin Măruță și sora lui Eva, îl iubesc necondiționat.

Astăzi, în familia noastră, e o zi specială. David împlinește 15 ani.15 ani de când viața noastră s-a schimbat și a devenit mai plină de râsete, energie, întrebări, aventuri și momente pe care nu le vom uita niciodată. David, suntem mândri de tine și de felul în care crești. De bunătatea ta, de curiozitatea ta și de felul tău de a vedea lumea. Îți dorim să rămâi mereu așa: liber, curios, curajos și cu inima deschisă. Să ai parte de prieteni buni, de multe bucurii și de drumuri frumoase în viață. Pentru noi vei fi mereu băiatul nostru, fratele Evei, bucuria noastră. La mulți ani, David! Te iubim.Mama, Tata și Eva, a scris Andra.

