Acasă » Știri » Ritualul Andrei Măruță, înainte de fiecare concert. Îl respectă cu sfințenie: ”Tratează corzile vocale”

Ritualul Andrei Măruță, înainte de fiecare concert. Îl respectă cu sfințenie: ”Tratează corzile vocale”

De: Denisa Crăciun 08/03/2026 | 07:20
Ritualul Andrei Măruță, înainte de fiecare concert. Îl respectă cu sfințenie: ”Tratează corzile vocale”

Andra este o artistă care onorează multe concerte. Pentru a putea susține spectacolele trebuie să se asigure că are o voce puternică. Din acest motiv, ea și-a creat un ritual pe care îl urmează riguros. 

România are, fără doar și poate, una dintre cele mai bune voci. Andra Măruță este cea mai îndrăgită artistă de la noi, mai ales că își susține mereu concertele programate.

Artista are un timbru excepțional. Orice interpret poate întâmpina probleme la corzile vocale, însă nu și Andra. Ea a spus că are un ritual înainte de fiecare concert de la care nu se abate niciodată.

Andra Măruță, despre viitorul ei la Românii au Talent /Foto: Instagram

Ce ritual are Andra pentru un glas de aur

Vedeta este mereu solicitată la diferite evenimente la care este chemată să cânte. Pentru că mereu trebuie să fie în formă, iar actul artistic să fie impecabil, Andra a declarat că are un ritual înainte de a urca pe scenă. Ea a dezvăluit într-o postare pe rețelele de socializare care este secretul ei pentru a avea corzile vocale cât mai puternice. Cântăreața a explicat că de fiecare dată bea apă și faptul că ajută la voce înainte de un act muzical nu este un mit, ci este chiar benefic și recomandat.

Este chiar indicată. Unii zic că poți să bei și ceva care să îți amorțească corzile vocale, dar noi nu încercăm chestiile astea, noi bem apă. Adică, gen whisky sau țuică, unii beau asta, mulți artiști spun că te ajută la… (n.r. – oferă energie). Apa, tată! Tratează corzile vocale. Ne face bine, ne facem bine de la apă, a spus iubita artistă.

Andra a transmis un mesaj după moartea lui Horia Moculescu

Anul trecut, după moartea maestrului Horia Moculescu, a transmis un mesaj special. Ea se numără printre artiștii care au colaborat cu el. Interpreta a mărturisit atunci că Horia Moculescu mereu o aprecia pentru ceea ce face.

Ieri ne-am despărțit de un om minunat. Maestrul Horia Moculescu a plecat dintre noi, dar rămâne pentru totdeauna in sufletul meu! Pentru mine, Horia Moculescu a fost mai mult decât un compozitor excepțional. A fost un om pe care l-am apreciat sincer, un om de la care aveai mereu ceva de învățat. Fiecare discuție cu el era o lecție despre muzică, despre viață, despre bun-simț și despre cum să rămâi om, indiferent de vremuri.

Mă bucur că m-a sunat de atâtea ori doar ca să-mi spună o vorbă bună, să-mi spună că apreciază ce fac, că îl bucură un proiect sau o idee. Gesturile astea rămân. O să le port cu mine toată viața. Ieri am pierdut un artist imens, un om cu spirit, cu umor, cu atâta eleganță în felul de a fi. Dar câștigăm pentru totdeauna muzica lui, generozitatea lui, amintirile cu el. Drum lin, Maestre. Mulțumim pentru tot ce ați lăsat în urmă. Nu vă vom uita niciodată!, a spus Andra Măruță.

VEZI ȘI:  Fanii au avut dreptate! Ce decizie au luat Andra și Cătălin Măruță, la 2 săptămâni de când emisiunea lui a fost scoasă din grila PRO TV

Andra Măruță a mărturisit ce truc are pentru a slăbi: „Vreau să mai dau 6 kilograme jos”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă”
Știri
De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă”
Cum arată vila în care locuiesc Oana Roman și fiica ei. Vedeta și-a amenajat singură casa din Tunari
Știri
Cum arată vila în care locuiesc Oana Roman și fiica ei. Vedeta și-a amenajat singură casa din Tunari
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Mediafax
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului...
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui...
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Adevarul
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un...
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Mesaje 8 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii pentru cele mai speciale persoane din viața noastră
Mediafax
Mesaje 8 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii...
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Digi 24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui...
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum...
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă”
De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă”
BANC | „Bulă, vrei un papanaș?”
BANC | „Bulă, vrei un papanaș?”
Cum arată vila în care locuiesc Oana Roman și fiica ei. Vedeta și-a amenajat singură casa din Tunari
Cum arată vila în care locuiesc Oana Roman și fiica ei. Vedeta și-a amenajat singură casa din Tunari
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie rețeta de salată de ciuperci cu maioneză de post
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie rețeta de salată de ciuperci cu maioneză de post
Jennifer Garner, dezvăluiri despre relația cu Ben Affleck după divorț: „Nu poți să eviți asta”
Jennifer Garner, dezvăluiri despre relația cu Ben Affleck după divorț: „Nu poți să eviți asta”
Horoscop rune azi, 8 martie 2026. Runa Ansuz favorizează comunicarea
Horoscop rune azi, 8 martie 2026. Runa Ansuz favorizează comunicarea
Vezi toate știrile
×