De: Alina Drăgan 08/03/2026 | 08:10
BANC | Bulă, vrei un papanaș?

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă. Acesta se hotărăște să mănânce sănătos, iar deznodământul este hilar.

– Bulă, vrei un papanaș?

– Nu, Ștrulă. Nu ai cumva ceva bio, raw, 100% natural, paleo, keto, fără zahăr și grăsimi, dar cu multa fibră?

– Stai să caut în pod, cred că mi-a rămas niște rumeguș…

Criza bărbaților de 40 de ani

Un barbat de 40 de ani vine la psihiatru si se plange ca sufera de … lipsa senzatiilor tari. Psihiatrul cauta solutii:

– Incearca sa mergi cu masina cu viteza foarte mare.

– Asa merg de obicei, nimic nou.

– Incearca sa mergi intr-o calatorie cu submarinul.

– Armata am facut-o la submarine.

– la-ti o amanta, si asta chiar o sa mearga !

– Doctore, deja am trei ! Ce ma fac?

– Ei, atunci este simplu: spune-i … nevestei de ele !

Alte bancuri amuzante

— Domnule doctor, am o problemă… când beau cafea, mă doare ochiul drept.

Doctorul îl consultă serios, îi face analize, totul pare în regulă.

— Hm… ciudat. Hai să facem un experiment. Bea o cafea aici, la mine.

Omul bea, se strâmbă imediat:

— Aoleu, iar mă doare!

Doctorul se uită atent la el, apoi spune calm:

— Scoate lingurița din ceașcă.

 

-Cine e fufa aia care se holbează la tine?

-E amanta mea!

-Divorțez! Plec la mama!

-Bine, dar să știi că după divorț se vor termina vacanțele în străinătate, shopping-ul la Milano, partidele de schi în Alpi și așa mai departe.

-Și tipa de lângă ea, cine e?

-Amanta lui Fane.

-A noastră e mai frumoasă…

Bancul sfârșitului de săptămână | „Iubito, ce cadou să-ți iau de 8 Martie?”

BANCUL ZILEI | Ce are fiecare femeie

