BANC | „Bulă, vrei un papanaș?”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă. Acesta se hotărăște să mănânce sănătos, iar deznodământul este hilar.
– Bulă, vrei un papanaș?
– Nu, Ștrulă. Nu ai cumva ceva bio, raw, 100% natural, paleo, keto, fără zahăr și grăsimi, dar cu multa fibră?
– Stai să caut în pod, cred că mi-a rămas niște rumeguș…
Un barbat de 40 de ani vine la psihiatru si se plange ca sufera de … lipsa senzatiilor tari. Psihiatrul cauta solutii:
– Incearca sa mergi cu masina cu viteza foarte mare.
– Asa merg de obicei, nimic nou.
– Incearca sa mergi intr-o calatorie cu submarinul.
– Armata am facut-o la submarine.
– la-ti o amanta, si asta chiar o sa mearga !
– Doctore, deja am trei ! Ce ma fac?
– Ei, atunci este simplu: spune-i … nevestei de ele !
— Domnule doctor, am o problemă… când beau cafea, mă doare ochiul drept.
Doctorul îl consultă serios, îi face analize, totul pare în regulă.
— Hm… ciudat. Hai să facem un experiment. Bea o cafea aici, la mine.
Omul bea, se strâmbă imediat:
— Aoleu, iar mă doare!
Doctorul se uită atent la el, apoi spune calm:
— Scoate lingurița din ceașcă.
-Cine e fufa aia care se holbează la tine?
-E amanta mea!
-Divorțez! Plec la mama!
-Bine, dar să știi că după divorț se vor termina vacanțele în străinătate, shopping-ul la Milano, partidele de schi în Alpi și așa mai departe.
-Și tipa de lângă ea, cine e?
-Amanta lui Fane.
-A noastră e mai frumoasă…
