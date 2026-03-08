Cea mai mare reducere de la LIDL România. Produsul a fost ieftinit cu 41%

Catalogul săptămânal de la supermarketul Lidl România oferă de această dată o reducere extraordinară. Este una dintre cele mai mari oferte din ultimul timp.

Lidl este un lanț de supermarketuri cunoscut pentru reducerile pe care le oferă produselor. În fiecare săptămână, sute de oameni își fac cumpărăturile necesare aici, tocmai datorită prețurilor avantajoase.

De data aceasta, magazinul s-a întrecut pe sine. O ofertă incredibilă a surprins pe toată lumea. Cei care vor să cumpere produsul redus o pot face doar astăzi, 08.03.2026.

Ce produs este mai ieftin cu 41%

Catalogul de la Lidl din această săptămână a șocat cumpărătorii și nu numai. Aceștia au oferit o reducere extraordinară, nemaiîntâlnită de mult. Uleiul de măsline extravirgin PRIMADONNA la 1l a fost redus cu 41%. Produsul putea fi achiziționat înainte cu 46,49 lei, iar acum costă doar 26,99 lei. Oferta pentru uleiul de măsline se desfășoară pe perioada 7-8 martie, așadar cei care vor să se bucure de un ingredient de lux din Italia, o mai pot face doar astăzi.

Nu este singura ieftinire în această perioadă. Tot astăzi, oamenii mai pot lua piept de pui dezosat, redus de la 3,15 lei la 2,59 lei, adică se aplică o reducere de 17%. Cei care vor să facă prăjituri și au nevoie de brânză proaspătă de vaci o pot cumpăra de la Lidl. Brânza are și ea un preț scăzut, iar de la 20,99 lei, acum costă 12,49 lei. Un balsam de rufe, de exemplu, se vinde în stoc limitat. Pentru un gramaj de 2l trebuie să plătiți doar 11,99 lei. Persoanele cărora le place mango au motiv de bucurie pentru că și acesta are un cost mai mic. În mod normal acesta are prețul de 8,99 lei, dar pentru că se aplică reducerea de 33%, costul ajunge la 5,99 lei.

Ce beneficii are uleiul de măsline extravirgin

Uleiul de măsline are multe beneficii. Printre cele mai cunoscute sunt reducerea riscurilor bolilor cardiovasculare, îmbunătățește sănătatea părului și a tenului, reduce riscul de diabet de tip 2. El poate fi folosit în numeroase moduri. De cele mai multe ori îl folosim în salate, pentru gătit, însă nu mulți știu că se poate aplica și direct pe păr pentru a-i da un luciu extraordinar.

