De ce ne dorim o transformare radicală după o pierdere? Psihologia din spatele „makeover”-ului în perioada de doliu

După o pierdere dureroasă, mulți oameni simt impulsul de a-și schimba radical înfățișarea, ca și cum transformarea exterioară ar putea reflecta sau chiar ușura furtuna emoțională interioară. Specialiștii explică ce se află, de fapt, în spatele dorinței de „makeover” în perioada de doliu și de ce acest gest poate avea o semnificație profundă.

Când pierderea suferită îți zdruncină propria identitate

Horatia, în vârstă de 21 de ani, și-a pierdut tatăl în martie 2024, în mod neașteptat. Șocul a fost atât de puternic încât, spune ea, luni întregi s-a simțit deconectată de propria persoană, ca și cum ar fi trăit o experiență în afara corpului. Moartea lui a însemnat pierderea unui reper fundamental al identității sale, mai ales într-o perioadă de formare cum este sfârșitul adolescenței.

În încercarea de a-și reafirma identitatea, a simțit impulsul de a-și rade complet părul. Deși nu a mers atât de departe, și-a făcut breton și și-a schimbat tunsoarea – prima schimbare majoră de look din copilărie până atunci. La câteva luni după deces, și-a tatuat pe braț o inimă sacră, inspirată de un colier primit de la tatăl ei, iar ulterior a ales și un alt tatuaj simbolic, ca omagiu adus pasiunii lui pentru muzică.

Horatia nu este un caz izolat. Pe rețelele sociale, numeroase persoane povestesc cum și-au tuns părul, și l-au vopsit sau și-au făcut tatuaje după o pierdere dureroasă. Cercetările arată că „evenimentele de viață stresante” pot declanșa schimbări de aspect, iar modificările intenționate ale înfățișării pot deveni o expresie externă a unei transformări interioare profunde.

Control, simbol și un nou început

Jacinta, tot în vârstă de 21 de ani, a pierdut recent un prieten apropiat al familiei. Ea descrie doliul drept o emoție extrem de puternică, capabilă să te împingă spre gesturi pe care altfel nu le-ai lua în calcul. După pierdere, și-a vopsit părul dintr-un șaten natural într-un negru intens.

„E ceva eliberator în a-ți schimba drastic înfățișarea”, spune ea. Nu voia să mai arate la fel ca în perioada în care trăia anxietatea și tristețea inițială. Schimbarea fizică a devenit un mod de a marca intrarea într-o nouă etapă.

Psihologul clinician Dr. Carolyne Keenan explică faptul că doliul poate destabiliza identitatea cuiva. „Când pierdem pe cineva important, nu pierdem doar persoana respectivă, ci și versiunea noastră în relație cu ea”, spune ea. În acest context, schimbarea aspectului poate deveni un semn vizibil al unei mutații interioare – un simbol al supraviețuirii, al reinventării sau al nevoii de a simți că ești diferit într-o lume care deja pare schimbată.

Potrivit revistei Dazed, o transformare fizică poate fi și o formă de recâștigare a controlului. În fața unei pierderi ireversibile, asupra căreia nu avem nicio putere, modificarea părului, a hainelor sau a corpului poate reda sentimentul de autonomie personală.

Pentru unii, schimbarea este și o modalitate de a păstra aproape persoana pierdută. Meera, în vârstă de 27 de ani, și-a făcut primul tatuaj la câteva luni după moartea mătușii sale: o pereche discretă de aripi de înger, ca simbol al protecției divine și al legăturii de dincolo de moarte. Durerea fizică a tatuajului a avut, spune ea, un efect aproape terapeutic, ca o reamintire că este vie și că este în regulă să simtă.

Impulsivitatea este un semnal de alarmă

Specialiștii avertizează totuși că intenția din spatele schimbării este cea care contează. Dacă transformarea este impulsivă, motivată de apatia emoțională sau de auto-pedepsire, poate fi un semnal că persoana în cauză are nevoie de un sprijin suplimentar. Însă atunci când actul are o semnificație personală și simbolică, el poate ajuta creierul să delimiteze perioada de „înainte” și cea de „după”, facilitând integrarea pierderii.

Nu există o rețetă universală pentru doliu. Unii oameni își schimbă radical înfățișarea, alții se agață de ceva familiar. Ambele reacții sunt valide. De-a lungul istoriei, transformările fizice au marcat tranzițiile majore ale vieții – de la ritualuri străvechi de tundere a părului în semn de doliu până la purtarea hainelor negre.

În esență, makeover-ul post-doliu nu ține neapărat de estetică, ci mai degrabă de nevoia de sens, de control și de reconstrucție a unei identități care a fost zguduită din temelii.

