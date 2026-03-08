Calcul complet. Cât te costă în 2026 să îți închizi balconul cu tâmplărie PVC și geam termopan

Tot mai mulți români alega varianta de a își închide balconul pentru a câștiga spațiu în locuință sau pentru a îmbunătăți izolarea termică. Însă, proprietarii trebuie să știe că investiția nu este una prea mică. În 2026, costurile pentru închiderea balconului cu tâmplărie PVC și geam termopan diferă în funcție de materialele alese și lucrările necesare.

Pentru închiderea balconului pe piață există mai multe variante, de la soluții simple și accesibile până la sisteme premium, cu performanțe ridicate de izolare. Diferențele de preț pot fi considerabile. Pentru a înțelege mai bine cât costă o astfel de lucrare, am realizat un clcul complet pentru un balcon standard de aproximativ 6 metri pătrați, cu dimensiunile de 4 metri lungime și 1,5 metri lățime.

Cât te costă în 2026 să îți închizi balconul cu tâmplărie PVC și geam termopan

Costurile pentru închiderea balconului diferă foarte mult în funcție de materialele ales. De exemplu, pentru varianta standard, cea mai accesibilă, costurile nu sunt chiar ridicate. În acest caz se folosește un profil PVC cu 5 camere și geam dublu de 24 mm. Costul pentru profil și sticlă este de aproximativ 750 de lei pe metru pătrat, ceea ce duce la un total de aproximativ 4.500 de lei pentru suprafața balconului analizat.

Cei care își doresc o izolare mai bună, există și varianta premium, care include profil cu 7 camere și geam tripan de 44–52 mm, cu control solar. În acest caz, prețul pentru profil și sticlă ajunge la aproximativ 1.100 de lei pe metru pătrat, iar totalul pentru balconul de 6 metri pătrați se ridică la aproximativ 6.600 de lei.

Însă, costurile nu se opresc aici. La aceste sume se adaugă și accesoriile necesare. Glafurile pentru interior si exterior costă aproximativ 450 de lei pentru 4 metri liniari. Plasele de țânțari, fie tip plisse, fie cu balama, pot ajunge la 200 – 350 de lei, iar profilele de rigidizare, necesare în cazul balcoanelor lungi, costă aproximativ 300 de lei.

Montajul reprezintă un alt cost important. Instalarea standard variază între 120 și 200 de lei pe metru pătrat, iar demontarea tâmplăriei vechi, dacă exista, poate costa între 350 și 500 de lei. În unele cazuri, transportul și urcarea materialelor pe scări pot adăuga aproximativ 200 de lei la factura finală.

Astfel, în final, prețul total pentru închiderea unui balcon poate ajunge la aproximativ 5.800 de lei pentru varianta low-cost, 8.500 de lei pentru o variantă medie, care include profil colorat, geam tripan, glafuri și plase. Dar poate depăși și 11.500 de lei pentru un sistem premium, cu profil de clasă A, sticlă pentru patru anotimpuri și feronerie ascunsă.

Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este

Cum se calculează, de fapt, întreținerea la bloc. Ce prevede legea