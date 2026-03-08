Acasă » Știri » Dacă o ai acasă, te îmbogățești! Cu cât se vinde, în 2026, moneda de 20 de lei din anii ’90, cu chipul lui Ștefan cel Mare

De: Denisa Crăciun 08/03/2026 | 10:26
O monedă veche din anii ’90 a ajuns să fie vândută pe OLX, cu o sumă uriașă.  Cei care o au acasă se pot îmbogăți peste noapte!

Anunțul pe OLX  prezintă o monedă veche de 20 de lei din anii ’90. Cel care deține moneda nu o dă pe bani puțini. De cele mai multe ori, cei care cumpără astfel de obiecte sunt colecționarii sau muzeografii, pentru a le expune în fața publicului. O monedă atât de veche poate fi considerată valoroasă.

Cu cât se vine moneda cu chipul lui Ștefan cel Mare

Moneda de 20 de lei din anul 1933 nu mai are nicio valoare, adică nu o mai poți folosi la niciun magazin. Cu toate acestea, este considerată de colecție. O singură monedă cu chipul lui Ștefan cel Mare se vinde în 2026 cu nu mai puțin de 5.000 de lei. Anunțul a fost publicat pe 5 martie, iar cel care a făcut postarea a spus că suma este negociabilă.  Cei care cumpără în general astfel de obiecte sunt colecționari, din acest motiv vânzătorul monezii a spus în descrierea anunțului că este dedicată colecționarilor.

Cu toate acestea, mulți oameni au descoperit că au în propria casă o monedă de acest tip. Platforma este plină de anunțuri de vânzare a unor monezi vechi, dar cu însemnătate. Vechimea lor are un rol esențial. În funcție de anul în care a fost folosită este ales și prețul. Cu cât moneda este mai veche, cu atât costul de vânzare este mai mare.

Ce alte monezi se mai vând în mediul online

Moneda cu chipul lui Ștefan cel Mare este doar una dintre exemple. Pe lângă asta, anunțuri recente au fost publicate. Pe 3 martie, de exmplu, cineva a adăugat un anunț cu privire la o monedă de 20 de lei, din 1991, de această dată. Costul este tot de 5.000 de lei. Cel mai mare preț identificat vine de la un anunț de la o persoană din Pitești. Moneda de colecție de 20 de lei din anul 1994, tot cu Ștefan cel Mare, a fost scoasă la vânzare pe 14 februarie și are un preț de 20.000 de euro.

