Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?

În România anilor de dinainte de 1989, carnetul CEC era un element aproape indispensabil în viața de zi cu zi. Fie că era folosit pentru economii personale, pentru depunerea unor sume destinate copiilor sau pur și simplu ca formă sigură de păstrare a banilor, acest document bancar se regăsea în milioane de locuințe. De cele mai multe ori, era pus la loc sigur, într-un sertar sau într-un dosar cu acte importante, și era tratat cu grijă, chiar dacă la acea vreme nu avea nicio valoare simbolică sau estetică.

La mai bine de trei decenii de la schimbarea regimului, carnetele CEC au dispărut complet din uzul curent. Sistemul bancar modern, digitalizarea și apariția cardurilor au făcut ca aceste instrumente să rămână doar o amintire a unei epoci apuse. Tocmai această dispariție din viața cotidiană le-a transformat însă în obiecte de interes pentru colecționari și pasionați de istorie recentă.

Cât costă un carnet CEC, în 2026?

În ultimii ani, tot mai mulți români descoperă prin sertare, poduri sau dulapuri vechi carnete CEC păstrate din perioada comunistă. Deși nu pot fi folosite în scop bancar, ele pot fi valorificate ca obiecte de colecție, în special prin intermediul platformelor online de vânzări sau al grupurilor dedicate obiectelor vechi. Cererea nu este spectaculoasă, însă este constantă, iar pentru unii vânzători reprezintă o oportunitate de a obține un mic câștig din lucruri uitate.

În 2026, prețul unui carnet CEC vechi se situează, în general, în jurul sumei de 50 de lei. Valoarea exactă depinde de mai mulți factori, cel mai important fiind starea de conservare. Exemplarele care au paginile intacte, coperta întreagă și nu prezintă urme severe de uzură sunt considerate mai atractive. În schimb, carnetele deteriorate, cu pagini lipsă sau cu urme evidente de degradare, sunt mult mai greu de vândut și, în unele cazuri, nu mai prezintă interes pentru colecționari.

Carnetele CEC nu sunt însă singurele obiecte din perioada comunistă care atrag atenția pasionaților. Piața de colecționism include o gamă largă de articole, de la documente oficiale și legitimații, până la bancnote și monede vechi. Acestea din urmă se numără printre cele mai căutate, mai ales atunci când provin din serii rare sau din primii ani ai regimului comunist.

Un exemplu frecvent întâlnit pe platformele online îl reprezintă monedele românești emise în anii ’50. Unele dintre acestea sunt listate la prețuri extrem de ridicate, care pot ajunge la zeci de mii de lei. O monedă de 3 bani, emisă în 1952, a atras atenția recent printr-un preț cerut de 35.000 de lei, sumă care a stârnit numeroase reacții în rândul utilizatorilor.

