Acasă » Știri » Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?

Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?

De: Anca Chihaie 23/01/2026 | 09:40
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Carnet CEC/arhivă Cancan

În România anilor de dinainte de 1989, carnetul CEC era un element aproape indispensabil în viața de zi cu zi. Fie că era folosit pentru economii personale, pentru depunerea unor sume destinate copiilor sau pur și simplu ca formă sigură de păstrare a banilor, acest document bancar se regăsea în milioane de locuințe. De cele mai multe ori, era pus la loc sigur, într-un sertar sau într-un dosar cu acte importante, și era tratat cu grijă, chiar dacă la acea vreme nu avea nicio valoare simbolică sau estetică.

La mai bine de trei decenii de la schimbarea regimului, carnetele CEC au dispărut complet din uzul curent. Sistemul bancar modern, digitalizarea și apariția cardurilor au făcut ca aceste instrumente să rămână doar o amintire a unei epoci apuse. Tocmai această dispariție din viața cotidiană le-a transformat însă în obiecte de interes pentru colecționari și pasionați de istorie recentă.

Cât costă un carnet CEC, în 2026?

În ultimii ani, tot mai mulți români descoperă prin sertare, poduri sau dulapuri vechi carnete CEC păstrate din perioada comunistă. Deși nu pot fi folosite în scop bancar, ele pot fi valorificate ca obiecte de colecție, în special prin intermediul platformelor online de vânzări sau al grupurilor dedicate obiectelor vechi. Cererea nu este spectaculoasă, însă este constantă, iar pentru unii vânzători reprezintă o oportunitate de a obține un mic câștig din lucruri uitate.

În 2026, prețul unui carnet CEC vechi se situează, în general, în jurul sumei de 50 de lei. Valoarea exactă depinde de mai mulți factori, cel mai important fiind starea de conservare. Exemplarele care au paginile intacte, coperta întreagă și nu prezintă urme severe de uzură sunt considerate mai atractive. În schimb, carnetele deteriorate, cu pagini lipsă sau cu urme evidente de degradare, sunt mult mai greu de vândut și, în unele cazuri, nu mai prezintă interes pentru colecționari.

Carnetele CEC nu sunt însă singurele obiecte din perioada comunistă care atrag atenția pasionaților. Piața de colecționism include o gamă largă de articole, de la documente oficiale și legitimații, până la bancnote și monede vechi. Acestea din urmă se numără printre cele mai căutate, mai ales atunci când provin din serii rare sau din primii ani ai regimului comunist.

Un exemplu frecvent întâlnit pe platformele online îl reprezintă monedele românești emise în anii ’50. Unele dintre acestea sunt listate la prețuri extrem de ridicate, care pot ajunge la zeci de mii de lei. O monedă de 3 bani, emisă în 1952, a atras atenția recent printr-un preț cerut de 35.000 de lei, sumă care a stârnit numeroase reacții în rândul utilizatorilor.

Ce pensie primești daca ai muncit 25 de ani. Cum se calculează suma pe care o iei lunar

De ce i s-au tăiat unui pensionar 1.000 de lei din pensie. A muncit peste 41 de ani

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Știri
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect…
Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”
Știri
Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Gandul.ro
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
Promotor.ro
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Gandul.ro
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”
Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru ...
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică
Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică
Portretul unei antreprenoare care joacă ofensiv în business, în timp ce soțul ei marchează pe teren
Portretul unei antreprenoare care joacă ofensiv în business, în timp ce soțul ei marchează pe teren
Test IQ cu chibrituri | Corectați 19 + 3 = 10, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 19 + 3 = 10, mutând un singur băț
Vezi toate știrile
×