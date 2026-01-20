Acasă » Știri » Ce pensie primești daca ai muncit 25 de ani. Cum se calculează suma pe care o iei lunar

De: Simona Tudorache 20/01/2026 | 10:49
Pensia la care avem acces după 25 de ani de muncă nu depinde doar de anii pe care i-am muncit. În general, nu contează doar câți ani ai fost în câmpul muncii, ci și ce salariu ai avut și ce contribuții ai plătit către stat. Dacă ai muncit 25 de ani, dar ai avut un salariu mic, asta te poate costa, deoarece vei avea o pensie redusă.

O persoană care a muncit 25 de ani poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă doar dacă are vârsta necesară, dacă are la bază studii universitare sau a făcut armata. Sistemul public de pensii se bazează pe contribuțiile aferente.

Ce pensie primești daca ai muncit 25 de ani?

În 2026, se cumulează punctele de pensie din fiecare an. Venitul brut este raportat la salariul mediu brut.

După ce obținem punctajul lunar, ajungem rapid la punctaj anual. Totalul punctelor obținute pe întreaga perioadă de activitate se înmulțește cu valoarea punctului de pensie valabilă la data pensionării.

Dacă o persoană are mai puțini ani, are de suferit. Lipsa anilor reduce automat numărul de puncte acumulate.

Dacă valoarea punctului de pensie în 2026 este, ipotetic, de 2.100 de lei, pensia brută lunară se calculează astfel: 25 puncte × 2.100 lei = 52.500 lei anual, adică aproximativ 4.375 lei brut pe lună.

Cum îți poți verifica contribuția

Dacă vrei să vezi cât ai cotizat de-a lungul anilor, răspunsul îl găsești la Casa de Pensii.

„Toți cetățenii, indiferent de vârstă, pot solicita de la Casa de Pensii o adeverință privind stagiul de cotizare, document ce permite verificarea veniturilor brute realizate lunar. Această adeverință ajută la identificarea eventualelor întreruperi în activitate și la calcularea vechimii totale în muncă”, a explicat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii București,

Casa Națională de Pensii are de câțiva ani un sistem prin care sunt centralizate toate stagiile de cotizare.

„Datele necesare stabilirii drepturilor de pensie sunt preluate automat. Persoanele care depun dosarul de pensionare nu mai sunt nevoite să aducă adeverințe de la foștii angajatori”, a mai precizat Dumitrescu.

Dacă vrei să cumperi ani la pensie, trebuie să te grăbești. De la 1 iulie 2026, un an vechime va fi mai scump cu suma de 825 de lei.

„Persoanele care doresc să-și completeze vechimea în muncă (prin cumpărare de vechime), pot să încheie Contract de asigurare socială în baza art. 6(3) din Legea nr.360/2023 pentru o perioadă de cel mult 6 ani anterior datei încheierii contractului de asigurare socială. În intervalul de 6 ani calendaristici, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate”, a anunțat Casa Națională de Pensii.

