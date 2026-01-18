4.600.000 de pensionari pot rămâne fără pensie din cauza pensiilor speciale. Avertismentul unui fost ministru al justiției

Vești proaste pentru pensionari! CCR a amânat o decizie legată de tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Pensiile speciale pot lăsa 4.600.000 de pensionari fără pensie. Toate detaliile în articol.

Pensiile speciale ale magistraților sunt de 25.400 lei net. Din suma asta, partea contributivă este de 7.500 de lei, astfel că Guvernul vrea să reducă cu 25% pensiile speciale. Aceasta este a patra amânare, iar judecata se va relua pe data de 11 februarie.

4.600.000 de pensionari pot rămâne fără pensie

După această reducere, pensia specială medie ar urma să ajungă la 17.500 lei net. O posibilă decizie nefavorabilă ar duce la oprirea reformei pensiilor. Mai exact, ar urma să continue cu noi categorii de pensionari și cu o creștere a vârstei de pensionare a militarilor.

Mai apoi, vor fi schimbate și celelalte pensii speciale, dar și cele care au fost date pe baza unor legi speciale. Mai mult, reforma sistemului de pensii ar urma să ducă la anularea pensionărilor anticipate.

Valeriu Stoica, fost ministru al Justiției, spune că, dacă pensiile speciale nu vor fi tăiate și nu va exista o reformă a întregului sistem de pensii, există posibilitatea ca 4.600.000 de pensionari din România să nu își mai poată primi pensiile.

„Problema pensiilor de serviciu în magistratură este o mică parte a unei probleme mult mai mari, cea a pensiilor speciale pentru toate categoriile profesionale. Pensiile magistraților reprezintă doar câteva procente din dimensiunea bugetară a acestei probleme. Magistrații nu au înțeles că, dacă nu se rezolvă această chestiune, care este cea mai flagrantă pentru opinia publică, este foarte greu ca Guvernul să poată începe rezolvarea problemei mari. Dacă nu se rezolvă această parte, care are cel mai mare impact în opinia publică, este imposibil să mergem mai departe. Nu este vorba doar despre magistrați, ci despre o problemă cu impact major asupra bugetului României, care va genera complicații foarte serioase în perioada următoare”, a declarat Valeriu Stoica la Digi24.

