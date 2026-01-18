Acasă » Știri » 4.600.000 de pensionari pot rămâne fără pensie din cauza pensiilor speciale. Avertismentul unui fost ministru al justiției

4.600.000 de pensionari pot rămâne fără pensie din cauza pensiilor speciale. Avertismentul unui fost ministru al justiției

De: Denisa Iordache 18/01/2026 | 09:37
4.600.000 de pensionari pot rămâne fără pensie din cauza pensiilor speciale. Avertismentul unui fost ministru al justiției
4.600.000 de pensionari pot rămâne fără pensie

Vești proaste pentru pensionari! CCR a amânat o decizie legată de tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Pensiile speciale pot lăsa 4.600.000 de pensionari fără pensie. Toate detaliile în articol. 

Pensiile speciale ale magistraților sunt de 25.400 lei net. Din suma asta, partea contributivă este de 7.500 de lei, astfel că Guvernul vrea să reducă cu 25% pensiile speciale. Aceasta este a patra amânare, iar judecata se va relua pe data de 11 februarie. 

Pensionari
Pensionari

4.600.000 de pensionari pot rămâne fără pensie

După această reducere, pensia specială medie ar urma să ajungă la 17.500 lei net. O posibilă decizie nefavorabilă ar duce la oprirea reformei pensiilor. Mai exact, ar urma să continue cu noi categorii de pensionari și cu o creștere a vârstei de pensionare a militarilor. 

Mai apoi, vor fi schimbate și celelalte pensii speciale, dar și cele care au fost date pe baza unor legi speciale. Mai mult, reforma sistemului de pensii ar urma să ducă la anularea pensionărilor anticipate. 

Valeriu Stoica, fost ministru al Justiției, spune că, dacă pensiile speciale nu vor fi tăiate și nu va exista o reformă a întregului sistem de pensii, există posibilitatea ca 4.600.000 de pensionari din România să nu își mai poată primi pensiile. 

„Problema pensiilor de serviciu în magistratură este o mică parte a unei probleme mult mai mari, cea a pensiilor speciale pentru toate categoriile profesionale. Pensiile magistraților reprezintă doar câteva procente din dimensiunea bugetară a acestei probleme.

Magistrații nu au înțeles că, dacă nu se rezolvă această chestiune, care este cea mai flagrantă pentru opinia publică, este foarte greu ca Guvernul să poată începe rezolvarea problemei mari.  

Dacă nu se rezolvă această parte, care are cel mai mare impact în opinia publică, este imposibil să mergem mai departe. Nu este vorba doar despre magistrați, ci despre o problemă cu impact major asupra bugetului României, care va genera complicații foarte serioase în perioada următoare”, a declarat Valeriu Stoica la Digi24.

CITEȘTE ȘI:

Greșeala care îi lasă pe pensionari fără pensie. Cum își pot pierde acest drept

Pensia uriașă pe care o primește un fost ofițer în armată. Care este vârsta de pensionare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite
Știri
Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi…
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
Știri
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc
Gandul.ro
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator...
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor”
Digi24
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care...
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Cum arată și ce noutăți aduce iPhone 18 Pro
go4it.ro
Cum arată și ce noutăți aduce iPhone 18 Pro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc
Gandul.ro
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite
Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
Radare inteligente în România. Cum vor funcționa în 2026 și ce se întâmplă cu amenzile
Radare inteligente în România. Cum vor funcționa în 2026 și ce se întâmplă cu amenzile
Un nepalez a salvat de la moarte o fetiță de 5 ani, la Craiova. 6 persoane săriseră în lacul înghețat, ...
Un nepalez a salvat de la moarte o fetiță de 5 ani, la Craiova. 6 persoane săriseră în lacul înghețat, dar au rămas blocați în gheață
Parizerul pe care ar trebui să îl eviți. Îl găsești în toate supermarketurile
Parizerul pe care ar trebui să îl eviți. Îl găsești în toate supermarketurile
Medicamentele din cauza cărora poți rămâne fără permis. Influențează testele rapide din trafic
Medicamentele din cauza cărora poți rămâne fără permis. Influențează testele rapide din trafic
Vezi toate știrile
×