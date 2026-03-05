Ce dietă are Cristiano Ronaldo, la 41 de ani? 5 mese pe zi și somn în mai multe reprize

Cristiano Ronaldo, ajuns la 41 de ani, continuă să atragă atenția lumii fotbalului prin capacitatea sa de a menține un nivel fizic remarcabil.

Performanțele sale sunt rezultatul unei rutine construite pe disciplină strictă, alimentație controlată și un program de odihnă neobișnuit, toate orientate spre obiectivul de a rămâne competitiv până la Cupa Mondială din 2026.

Ce dietă are Cristiano Ronaldo, la 41 de ani

Cariera portughezului este definită de o mentalitate orientată permanent spre perfecționare. De la începuturile din Madeira până la statutul de sportiv global, Ronaldo a cultivat o cultură a autoexigenței, tratând fiecare zi ca pe o oportunitate de a-și optimiza forma fizică și mentală.

Pentru Cristiano, pauzele reale sunt rare, iar echilibrul dintre viața profesională și cea personală este atent gestionat pentru a-i susține motivația pe termen lung.

Programul său de pregătire combină exerciții cardiovasculare, antrenamente de forță și rutine funcționale menite să prevină accidentările. Alergările, aparatul de vâslit și banda de alergat îi asigură rezistența necesară în timpul meciurilor, în timp ce sesiunile cu greutăți și exercițiile izometrice contribuie la menținerea masei musculare.

O atenție specială este acordată zonei lombare și musculaturii trunchiului, prin exerciții care întăresc corpul fără a suprasolicita articulațiile. Varietatea constantă a antrenamentelor îl ajută să evite stagnarea, iar exercițiile pentru abdomen sunt integrate chiar și la începutul sau finalul zilei.

5 mese pe zi și somn în mai multe reprize

Alimentația reprezintă un element esențial în rutina sa. Dieta lui Ronaldo se bazează pe proteine slabe, alimente proaspete și produse naturale, evitând preparatele ultraprocesate și zaharurile rafinate. Peștele are un rol central, alături de carne slabă, ouă, legume, fructe și carbohidrați integrali.

Printre preparatele preferate se numără bacalhau à Brás, o rețetă tradițională portugheză. Sportivul consumă cinci mese mici pe zi, la intervale regulate, pentru a menține un nivel constant de energie și pentru a sprijini recuperarea musculară, o strategie apreciată de specialiștii în nutriție sportivă.

Odihna este un alt element definitoriu al regimului său. Ronaldo urmează un model de somn polifazic, împărțit în cinci reprize de câte 90 de minute, în locul somnului clasic de opt ore consecutive.

Metoda, dezvoltată împreună cu expertul Nick Littlehales, urmărește optimizarea ciclurilor naturale ale somnului și accelerarea recuperării fizice și cognitive. De asemenea, sportivul evită expunerea la ecrane înainte de culcare și acordă o importanță ridicată hidratării, inclusiv în primele ore ale dimineții.

Specialiștii subliniază că acest tip de odihnă contribuie la regenerarea musculară și la eliminarea toxinelor din creier, factori care îi permit lui Cristiano Ronaldo să rămână competitiv la un nivel rar întâlnit la această vârstă.

