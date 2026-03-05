Acasă » Știri » Turtițele Sfântului Antipa: rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mânăstirea Christiana cu gust bogat și crustă aurie

Turtițele Sfântului Antipa: rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mânăstirea Christiana cu gust bogat și crustă aurie

De: Paul Hangerli 05/03/2026 | 07:30
Turtițele Sfântului Antipa: rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mânăstirea Christiana cu gust bogat și crustă aurie
Maica Alexandra, sursa- captură social media Trinitas

În bucătăria mănăstirilor, simplitatea și cumpătarea se împletesc cu bucuria de a dărui celor din jur hrană pregătită cu inimă curată. Maica Alexandra de la Mânăstirea Christiana ne împărtășește o rețetă de post inspirată din viața Sfântului Antipa de la Calapodești, care spunea că mâncarea călugărească trebuie să fie simplă și oferită fraților cu bucurie, smerenie și dragoste. Turtițele, pregătite din linte, spanac și mazăre, sunt o mâncare de post hrănitoare, gătită cu simplitate, dar plină de savoare. Coapte sau prăjite, sunt potrivite alături de o salată ori așezate într-un sandviș. O rețetă care ne amintește că în orice bucătărie, chiar și în cea mai modestă, sufletul este cel care dă gust bucatelor.

Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate.

Maica Alexandra ne propune o rețetă inspirată din viața Sfântului Antipa de la Calapodești, care spunea că mâncarea călugărească trebuie să fie simplă și oferită fraților cu bucurie, smerenie și dragoste. Turtițele acestea smerite, pregătite din linte, spanac și mazăre, sunt o hrană de post sățioasă și binecuvântată, care se face cu puține ingrediente, dar cu multă rânduială și liniște în suflet.

Ingrediente

200 g linte

200 g mazăre

200 g spanac

2 cepe

4 căței de usturoi

1 linguriță boia dulce

sare

piper

4 linguri făină

4 linguri pesmet

1 legătură pătrunjel

1 legătură mărar

o mână de semințe de susan

Fierberea leguminoaselor

Mai întâi spălăm bine lintea și o punem la fiert în apă cu puțină sare, vreme de aproximativ 15–20 de minute, până se înmoaie bine. Mazărea, dacă este crudă, se fierbe și ea 5–10 minute; iar dacă este congelată, ajunge doar să fie opărită câteva clipe în apă fierbinte.

După ce s-au înmuiat, se scurg bine de apă, căci taina unor turtițe reușite este ca amestecul să nu fie prea moale.

Pregătirea legumelor

Ceapa se toacă mărunt și se călește ușor într-o tigaie cu puțin ulei, până devine sticloasă și își răspândește mireasma în bucătărie. Se adaugă apoi usturoiul tocat și se mai lasă un minut pe foc.

Peste acestea punem spanacul și îl lăsăm două-trei minute, până se înmoaie și se leagă frumos cu celelalte legume.

Alcătuirea compoziției

Într-un bol mare sau într-un robot de bucătărie punem lintea fiartă, mazărea și amestecul de spanac cu ceapă și usturoi. Se pasează grosier, nu foarte fin, pentru ca turtițele să păstreze puțină textură.

Apoi se adaugă boiaua dulce, sarea, piperul, pătrunjelul și mărarul tocate mărunt, făina și pesmetul. Se amestecă toate cu grijă până când compoziția devine potrivită pentru modelat. Dacă este prea moale, se mai poate adăuga puțin pesmet.

Formarea turtițelor

Umezim ușor mâinile și modelăm turtițe rotunde, de mărimea unei palme. Pentru o crustă frumos rumenită, le putem trece prin semințe de susan, care le vor dărui o aromă delicată și o textură crocantă.

Cum se gătesc turtițele

Turtițele pot fi pregătite în două feluri.

Dacă le gătim în tigaie, le prăjim în puțin ulei aproximativ 3–4 minute pe fiecare parte, până se rumenesc frumos.

Pentru o variantă mai ușoară, le putem coace în cuptor. Se așază pe o tavă cu hârtie de copt, se stropesc cu puțin ulei și se coc la 190°C timp de 20–25 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului.

Cum le putem servi

Aceste turtițe de post sunt foarte bune alături de o salată proaspătă ori de legume crude. Se potrivesc și într-o lipie sau într-o chiflă, asemenea unui burger vegetal. De asemenea, merg de minune lângă cartofi copți sau alături de un sos simplu de usturoi ori de iaurt vegetal.

Sunt o mâncare smerită, dar hrănitoare, care aduce aminte de bucătăria mănăstirilor, unde fiecare bucățică este pregătită cu răbdare și cu gând bun pentru aproapele.

Cuvânt de încheiere

În tradiția postului, hrana nu este doar pentru trup, ci și pentru suflet. Turtițele acestea simple ne amintesc că adevărata bucurie vine din cumpătare și din împărțirea bucatelor cu cei de lângă noi.

Așa cum spune și cuvântul duhovnicesc al zilei:

„Postim ca să simțim foame și foamea să devină rugăciune și, prin ea, dragoste pentru Dumnezeu.”
— Schimonahia Siluana Vlad

Turtițe cu spanac și linte, sursa- captură social media Trinitas

CITEȘTE ȘI: Langoși de post pufoși, ca odinioară. Rețeta maicii Valentina de la Mănăstirea Piatra Fântânele

Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi și nucă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Știri
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit inima starului de la AS Roma
Știri
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit…
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
Mediafax
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman
Adevarul
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe...
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
Digi24
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele....
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Mediafax
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale
Click.ro
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Digi 24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene ...
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit inima starului de la AS Roma
Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să ...
Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să faci asta la vârsta ta?”
Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică
Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică
Orașele din România în care ninge până pe 17 aprilie. Meteorologii Accuweather anunță iarnă cu ...
Orașele din România în care ninge până pe 17 aprilie. Meteorologii Accuweather anunță iarnă cu prelungiri în țara noastră
Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile ...
Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile lui murdare. Câți copii vrea să aibă cântăreața cu Benny Blanco
Vezi toate știrile
×