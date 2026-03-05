Produsul redus cu 50%, începând de astăzi, în toate magazinele Mega Image din România

Mega Image sare în ajutorul clienților și le oferă o săptămână la dispoziție să își facă cumpărăturile la prețuri mult mai mici. Magazinul are o gamă variată de produse, printre care se enumeră produse din carne, legume și fructe. Hrana ajunge și la 50% reducere, iar cei care doresc să cumpere alimente și produse de uz casnic la un preț redus trebuie să își facă timp și să ajungă în perioada 5-11 martie 2026 în supermarket.

Săptămâna aceasta, Mega Image le dăruiește clienților săi oportunitatea să își facă stocul cu numeroase alimente, iar acestea pot ajunge și la un preț cu 50% mai ieftin decât cel inițial. Printre produsele de la reducere se regăsesc atât alimente de bază, cât și produse de igienă și pentru curățenie. În acest fel, oamenii au prilejul să obțină un număr foarte mare de lucruri la reducere și să reordoneze toate spațiile de depozitare.

Ce oferă Mega Image

De la beauty la mâncare și de la curățenie la grădină, magazinul a adus în fața oamenilor niște reduceri de neratat. Totuși, o ofertă majoră este cea pentru un aliment a brandului DeFish. În aceste zile, pateul de somon ajunge de la 13.49 de lei, cât era inițial, la doar 6.74, iar prețul i-a scăzut cu 50%. Dacă tot suntem la capitolul comestibile, și roșiile cherry costă acum cu 25% mai puțin și au ajuns la prețul de 14.24 de lei, iar strugurii albi fără sâmburi au aplicată aceeași reducere și costă 12.74. Pe lângă acestea, pâinea Vel Pitar, feliată, 500 g, costă acum 4.89, iar șunca de Praga Meda ajunge să valoreze cu 32% mai puțin, și ajunge la 8.99 de lei.

Supermarketul devine un aliat împotriva murdăriei și oferă 35% reducere pentru o monorolă Pufina Jumbo Expert, dar și pentru produsele din gama Lenor Balsam. Pastele de dinți Colgate Charcoal & Clean și Gum & Sensitive pot costa 20.49 dacă sunt luate de pe raft împreună. Retailerul se gândește și la femei, iar o cremă din gama Elmiplant Glow Expert 4D va fi redusă cu 27% și va costa 28.89 de lei. Iar dacă vrei să-ți surprinzi iubita, trebuie să știi că un buchet de lalele costă doar 16.99 de lei.

