Reduceri uriașe la Postăvaru la final de sezon! Cât plătești pentru telecabine și telescaune

Finalul sezonului de schi aduce vești bune pentru turiști. Cei care aleg acum un weekend la munte vor scoate mai puţin din buzunar nu doar pentru transportul pe pârtii, ci și pentru alte facilităţi. Prețurile pentru telecabine, telescaune și servicii turistice sunt acum reduse, astfel încât o zi pe pârtie să fie mai accesibilă ca niciodată. Indiferent dacă ești începător sau expert, poți profita de facilitățile stațiunii fără să îți faci griji pentru buget. Toate detaliile în articol !

Sezonul de schi la Postăvarul se apropie de final, dar turiștii încă mai poți profita de prețuri reduse. Telecabinele, telescaunele și serviciile turistice sunt acum mai accesibile ca niciodată, astfel încât o zi pe pârtie să fie plăcută și prietenoasă cu bugetul. Indiferent dacă ești începător sau schior experimentat, este momentul perfect să te bucuri de ultimele zile de sezon și să descoperi cât de ieftin poți să te dai pe pârtie.

Postăvarul vine cu oferte speciale

Începând cu 23 februarie, turiștii care folosesc transportul pe cablu pentru a ajunge pe pârtiile din Postăvarul se pot bucura de mai multe urcări cu aceeași sumă cheltuită. Practic, punctele consumate pe cartelă sunt reduse, astfel încât vizitatorii petrec mai mult timp efectiv pe zăpadă.

Pârtia Lupului Superior este temporar închisă din cauza Campionatelor Naționale de schi alpin, însă restul pârtiilor din Postăvarul oferă condiții excelente pentru toți schiorii, fie că sunt începători sau practicanți experimentați.

Mai exact, Telecabina Capra Neagră și Telegondola Postăvarul Express vor consuma doar 5 puncte în loc de 6, de luni până joi. Telecabina Kanzel va necesita 4 puncte în loc de 5, iar Telescaunul Ruia va consuma 3 puncte în loc de 4. De asemenea, Telescaunul Lupului, care deservește pârtia Lupului Inferior, va folosi doar 2 puncte în loc de 3.

Aceste reduceri fac ca o zi de schi să fie mai avantajoasă, permițând iubitorilor sporturilor de iarnă să profite la maximum de ultimele zile de sezon și să se bucure mai mult de facilitățile stațiunii.

Spa, restaurante și experiențe locale la prețuri avantajoase

Pe lângă reducerile pentru transportul pe pârtii, turiștii care vizitează Postăvarul se pot bucura și de prețuri avantajoase la alte servicii din stațiune. Centrele spa și wellness oferă sesiuni de relaxare la tarife speciale, perfecte pentru a te destinde după o zi lungă pe pârtie. De asemenea, restaurantele din zonă propun meniuri cu oferte speciale, dedicate atât locuitorilor din Brașov în special miercurea cât și turiștilor care vor să combine schiul cu experiențe culinare locale.

Aceste reduceri fac vizita la Postăvarul mai accesibilă și mai plăcută, oferind o combinație ideală între sport, relaxare și gastronomie. După o zi pe pârtie, turiștii se pot relaxa la spa și savura preparate locale, transformând fiecare vizită într-o experiență completă și memorabilă la munte.

Luna martie 2026 la Postăvarul înseamnă schi mai mult și costuri mai mici! Reducerile la telecabine, facilități spa și restaurante fac ultimele zile de sezon mai accesibile ca niciodată. Turiștii pot astfel să petreacă mai mult timp pe pârtii, să se relaxeze după efort și să savureze preparate locale, economisind bani și transformând finalul de sezon într-o experiență memorabilă.