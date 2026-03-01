Acasă » Altceva Podcast » Steliana Nistor a devenit mamă! „Micuța chinezoaică” trăiește cea mai mare bucurie a vieții

Steliana Nistor a devenit mamă! „Micuța chinezoaică” trăiește cea mai mare bucurie a vieții

De: Anca Chihaie 01/03/2026 | 15:50
Steliana Nistor a devenit mamă! „Micuța chinezoaică” trăiește cea mai mare bucurie a vieții
Steliana Nistor a devenit mamă/foto: social media

La începutul anilor 2000, scena gimnasticii europene la nivel de junioare era marcată de apariția unor sportive extrem de promițătoare. Printre ele s-a remarcat rapid Steliana Nistor, o gimnastă originară din Sibiu care avea să atragă atenția specialiștilor încă din adolescență. La Campionatele Europene de junioare desfășurate la Amsterdam, talentul său tehnic și expresivitatea execuțiilor au confirmat statutul de sportivă cu un potențial excepțional pentru viitorul gimnasticii românești.

Fosta mare gimnastă română Steliana Nistor, cunoscută încă din perioada junioratului drept „Micuța chinezoaică”, a pășit într-un nou capitol al vieții: maternitatea. Sportiva care a uimit Europa la Campionatele Europene de junioare de la Amsterdam în 2004 a devenit recent mamă, aducând pe lume o fetiță, cea mai prețioasă „medalie” a vieții sale.

Steliana Nistor a devenit mamă

De-a lungul carierei, Steliana a fost recunoscută pentru talentul său nativ și pentru execuțiile perfecte care i-au adus multiple titluri europene și mondiale. La vârful carierei, ea a cucerit bronzul olimpic la Beijing 2008 Summer Olympics, dar și două medalii de argint la Campionatele Mondiale de la Stuttgart 2007, la bârnă și la individual compus. Gimnastica a fost pentru ea mai mult decât un sport: o pasiune, o profesie și, timp de ani de zile, întreaga lume.

După retragerea din competiții, Steliana și-a continuat drumul în sport, dar de data aceasta ca antrenoare. Timp de patru ani și jumătate a predat gimnastica în Norvegia, unde a contribuit la formarea tinerelor talente și a reușit să învețe limba norvegiană. Revenită în România, a continuat să își dedice energia tinerilor elevi, predând educație fizică și sport la un liceu din Sibiu și instruind copiii în cadrul propriei asociații sportive.

Însă, după ani de eforturi și performanțe, fosta campioană a descoperit cea mai mare bucurie a vieții: maternitatea. Steliana Nistor a devenit mămică, iar vestea a fost primită cu entuziasm de familie, prieteni și fanii care i-au urmărit cariera de-a lungul anilor. Nașterea a decurs în siguranță, cu sprijin medical specializat, iar fetița ei a adus o fericire nemărginită în viața sportivei.

„Este un sentiment pe care nu-l pot descrie în cuvinte. Aș putea spunea că este inexplicabil de mirific. Am o fetiță de nota zece și la propriu și la figurat. Sunt cea mai fericită”, a declarat Steliana Nistor pentru ProSport.

