Influencerii ţepuiţi, SCANDAL la tribunal! Au cerut mii de euro pentru o colaborare, dar au rămas cu buza umflată

De: Keva Iosif 01/10/2025 | 23:40
Instagramul și TikTok-ul nu mai sunt doar despre poze cu filtre și videouri virale, ci și despre bani grei și, iată, procese în toată regula! Într-un dosar recent soluționat la Judecătoria Sectorului 3, influenceri cu sute de mii de urmăritori au fost implicați într-un scandal pentru neplata onorariilor, după ce li s-a promis sume uriașe de bani ca să promoveze un start-up românesc.

În ultimii ani, conflictele dintre agențiile de marketing, firme și influenceri au început să ajungă în instanțe. Sumele vehiculate nu mai sunt deloc neglijabile, iar pretențiile financiare ridicate ridică tot mai multe semne de întrebare: merită un reel pe Instagram câteva mii de euro?

Dosarul pe care CANCAN.RO vi-l prezintă scoate la iveală și altceva: cât costă o campanie cu influenceri în România. Un subiect destul de controversat. Pentru un simplu reel pe Instagram sau câteva stories, prețurile ajung la mii de euro. O campanie completă, cu blog, Facebook, Instagram și TikTok, poate depăși ușor 5.000 de euro.

Cazul care scoate la iveală aceste sume (care cu siguranță nu sunt nici pe departe cele mai mari onorarii din online), s-a tranșat recent la Judecătoria Sectorului 3 din București, unde nume cunoscute din lumea online au ajuns să fie pomenite într-un proces pentru facturi neplătite.

Peste 5.000 de euro dintr-o lovitură!

Totul a pornit de la o colaborare între o agenție de marketing care impresariază influenceri din zona parenting și o companie care își dorea expunere masivă în mediul online. Campaniile au fost încredințate unor vedete ale Instagramului și TikTok-ului, iar prețurile au fost pe măsura notorietății acestora.

Miruna este cel mai umărit dentist din România, pe Instagram, și este apreciată pentru sfaturile de parenting

De exemplu, Miruna Ioani, alias siblondelegandesc.ro, a fost contractată pentru articole pe blog și postări pe Facebook și Instagram, cu un onorariu de 2.350 de euro plus TVA. Justina Vigheciu, Irina Gologan, Alexandra Olr au semnat, la rândul lor, campanii cu stories, reels și postări, pentru care agenția a emis o factură de 6.150 de euro plus TVA. Cea mai costisitoare colaborare a fost bifată de un alt influencer, rămas anonim, care a promovat același brand pe blog, Facebook și TikTok pentru fabuloasa sumă de 5.500 de euro plus TVA!

În total, facturile emise au însumat peste 82.000 de lei. Două dintre ele au fost achitate, însă a treia – în valoare de 32.570,54 lei – a rămas neonorată, în ciuda promisiunilor și a recunoașterii făcute de reprezentanții firmei beneficiare, care au admis prin email că întârzie cu plățile. Așa s-a ajuns în instanță, unde agenția de publicitate care îi reprezintă pe influceneri a cerut aplicarea unei ordonanțe de plată.

Cazul scoate la lumină o realitate spectaculoasă: tarifele la care au ajuns influencerii din România. Câteva postări pe Instagram sau un reel pot valora cât salariul pe câteva luni al unui român obișnuit. Iar o campanie completă, cu postări pe toate platformele și articole pe blog, depășește cu lejeritate 5.000 de euro în cazul unor influenceri care, unii dintre ei, au până în 100.000 de abonați.

Imaginați-vă, în condițiile astea, ce onorarii au Alina Ceușan (1 milion de abonați), Carmen Grebenișan (700k abonați), Ioana Grama  600k abonați)!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

