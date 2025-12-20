Acasă » Știri » Gina Pistol nu aruncă banii pe haine, dar stilul ei îl scoate din minți pe Smiley: „Iar te-ai îmbrăcat ca un băiețel?”

De: Veronica Mavrodin 20/12/2025 | 07:50
Gina Pistol surprinde cu o serie de declarații legate de garderoba sa. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO soția lui Smiley mărturisește că „ține cu casa” și pândește reducerile sau chiar apelează la variante la mâna a doua, atunci când vine vorba de ținutele sale. 

Gina Pistol reușește să strălucească la fiecare apariție, indiferent de stilul abordat. Recent, la un eveniment MaterChef, vedeta PRO TV a reușit să surprindă publicul printr-o mărturisire inedită: nu aruncă bani grei pe haine, ci vânează reducerile și chiar apelează la magazine tip second hand, Bineînțeles, vorbim de piese de designer, care, chiar și la mâna a doua, ajung să coste sume ridicate.

„Să știi că soțul meu când m-a văzut că plec mi-a zis: „Iar te-ai îmbrăcat ca un băiețel? Vrea și el să mă vadă mai feminină. Am niște blugi de la Alexander Wang cred. I-am găsit la reducere. Să știi că eu țin foarte mult cu casa și când mi se pune pata pe vreun obiect vestimentar, până nu îl găsesc la prețul pe care vreau eu, nu mă las, chiar dacă îl găsesc la SH. Și pă cămașa asta am dat foarte puțin pentru că am luat-o la mâna a doua”, a declarat Gina Pistol într-un scurt interviu, pe TikTok.

Gina Pistol a trăit o luna de zile cu doar câteva rânduri de haine

Deși publicul o percepe drept glamour și mereu aranjată, Gina Pistol este mult mai mult de atât. Dincolo de imaginea perfectă se află o femeie curajoasă și spirituală. În 2016, soția lui Smiley a parcurs unul dintre cele mai cunoscute pelerinaje din lume: Camino de Santiago. Un traseu de aproximativ 800 de kilometri, parcurs în 30 de zile, în luna mai, adesea pe vreme ploioasă. În tot acest timp, vedeta a dormit în hosteluri și s-a îmbrăcat exclusiv cu hainele pe care le-a purtat în rucsac de-a lungul drumului,  doar câteva schimburi, fără nimic pretențios.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de GinaPistol (@ginapistol)


Camino de Santiago, cunoscut și sub numele de Drumul lui Iacob, pornește din Franța, de la poalele Pirineilor, și traversează nordul Spaniei până la Santiago de Compostela. Drumul este parcurs anual de sute de mii de oameni din întreaga lume, fiecare cu motivațiile sale, spirituale, emoționale sau pur personale. Traseul a fost ales și de mai multe personalități din România, printre care Mihaela Tatu și Marian Ralea, care au vorbit deschis despre cât de puternică și transformatoare este această experiență.

